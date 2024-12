Los globos aerostáticos son mágicos, si piensas subirte a uno y aún tienen dudas, tal vez la información que te compartimos en Uno TV te puede interesar.

“… El volar un globo es una experiencia bastante suave, es como flotar, mucha gente piensa es que me dan miedo las alturas, me da miedo un avión, esto es totalmente diferente, esto es estar suspendido en el viento y disfrutar la vista”.

Mario César Orozco es piloto certificado que conoce a la perfección cada parte de un globo aerostático y nos comparte detalles sobre cada vuelo.

En tierra, un equipo lo respalda para realizar las maniobras necesarias y el disfrute de los turistas que suben al globo.

Lo más importante para la seguridad, es que el piloto y su equipo estén capacitados.

“… No nos venimos a volar solo porque queremos, tenemos que pasar pruebas de emergencia, pruebas de seguridad , no lo hacemos nada más porque sí “.

La elevación del globo depende del calor, a baja temperatura menos movimiento en el aire, si el viento pasa los 27 km por hora no se debe volar.

“… No despegar con condiciones de viento fuerte meramente decidimos no despegar para evitar conflicto, incluso ya sea después, en el vuelo, el viento se acelera un poco hay algunas maniobras que hay que seguir algunas posiciones para en caso en que el globo se arrastre un poco por así decirlo, no salirnos de la barquilla”.

Mario César Orozco, piloto globo Telcel.