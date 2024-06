Guía esencial para viajeros mexicanos en los Juegos Olímpicos

Consejos y tips para viajeros mexicanos. Foto: Shutterstock

El cronómetro no detiene su marcha y estamos a días de la inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024, y como se trata de un evento global, muchos mexicanos acudirán a esta justa deportiva, algunos por primera vez. Por este motivo, en Unotv.com entrevistamos a una experta guía en París, quien nos dio tips para viajeros mexicanos primerizos.

Tips para mexicanos primerizos en París

Como en cada evento deportivo mundial, no es raro ver que asistan mexicanos, y Paris 2024 no será la excepción. Por esta razón, si tienes planeado acudir a apoyar a los deportistas nacionales y de paso turistear un poco, le pedimos a María Pastor García, guía de Civitatis en París, con 15 años de vivir en la Ciudad Luz, que nos diera algunos tips. Para que tu estancia se torne más agradable y eficiente.

En el caso de los mexicanos que pretenden viajar a Francia a los Juegos Olímpicos Paris 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda:

Contar con pasaporte mexicano vigente, mínimo 6 meses antes de cualquier viaje

Adquirir un seguro de viaje que incluya gastos médicos mayores

Registrarse en el SIRME (Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior)

En caso de requerir medicamentos, obtener las dosis y autorizaciones médicas correspondientes

De igual manera, la guía recomienda dirigirse a la oficina de Migración con tranquilidad, pues “el que nada debe, nada teme”; llevar toda la documentación necesaria y un comprobante de alojamiento y el boleto de vuelta, que sería ideal.

Consejos a tu llegada al aeropuerto

Al igual que en la CDMX, se debe tener cuidado y no dejarse engañar por taxis “pirata” que se hallan a la salida de los aeropuertos. Porque a pesar de que hay carteles de advertencia, la gente, en ocasiones, no se da cuenta. De acuerdo con la guía, los taxis oficiales, que tiene logo oficial, cobran entre 35 y 55 euros, y no pueden exceder de ese precio. Si alguien viaja solo, a lo mejor le convendría más el tren o el autobús, pero si se viaja en grupo, el taxi le conviene. De igual manera, recomienda descargar la app para transporte público conocida como RATP, que les será de gran utilidad, así como la aplicación City Maps.

Y la ropa para los Juegos Olímpicos Paris 2024

El primer consejo tiene que ver con la ropa, de acuerdo con María Pastor, el tiempo en París es supercambiante durante los meses de verano. De ahí que ue recomienda traer un paraguas o impermeable en la mochila, ya que la lluvia es la eterna compañera de la ciudad.

Calzado cómodo para grandes distancias

Otro consejo está relacionado con los zapatos: lo ideal para los turistas y visitantes será el uso de calzado cómodo. No hay que olvidar que se deben tomar varios transportes públicos, entre ellos el Metro, y se debe caminar mucho. Por lo tanto, “hay que aguantar hasta en la noche, para disfrutar la ciudad”.

Tours por París gratuitos y con antelación

La guía, española de nacimiento, pero ya con 15 años de estancia en París, recomienda conseguir los tickets con antelación a los eventos a los que se piensa acudir. Sin olvidar que hay museos gratuitos como el de Bellas Artes y está junto a Campos Eliseos, y disfrutar de pasear por París. Sentarse junto al Sena o ver el atardecer en la Torre Eiffel, hay muchos eventos gratuitos en domingo y lunes.

Por supuesto, también recomienda algunos tours que Civitatis, entre los cientos que maneja, tiene al menos ocho que son gratuitos. Civitatis ofrece 110 excursiones en y desde París, entre estos ocho free tours se hallan: visita guiada https://www.civitatis.com/es/paris/visita-guiada-paris/.

Tour por los íconos de la ciudad: https://www.civitatis.com/es/paris/free-tour-torre-eiffel/ . También hay recorridos temáticos, como el de la Revolución francesa y Napoléon; el de misterios y leyendas de París https://www.civitatis.com/es/paris/tour-misterios-leyendas-paris/ . Así como el de barrios: https://www.civitatis.com/es/paris/visita-guiada-barrio-latino/.

Consejos y tips de seguridad

Como en toda gran ciudad, París no es la excepción, se deben seguir ciertas medidas para evitar algún robo. A decir de nuestra guía, en la zona hay muchos carteristas, no es un robo violento, por lo que los delincuentes aprovechan cualquier despiste. De ahí que recomienda llevar la cartera bien resguardada, de preferencia en la mochila y tenerla delante.

Por lo demás el distrito 18 y las zonas altas son tranquilas, pero conviene investigar cuáles zonas no son recomendables para los turistas. Hay que tomar en cuenta que el Metro abre a las 6:00 de la mañana y cierra a las 2:00 de la madrugada.

Puntos imperdibles

Entre los puntos imperdibles están aquellos donde es posible degustar de la gastronomía francesa, tanto la salada como la dulce. Como el barrio latino, muy conocido porque aquí se pueden probar estas delicias, además de callejonear por estos bellos rincones.

Conviene dar un recorrido por Montmartre, ideal para comer, además de que es famoso por ser el barrio de los pintores.

De igual manera, conviene no perderse el Museo de Louvre, el Museo de Orsay y paseo en barco por el Sena.

También algunos lugares que tienen que ver con México como el Cementerio de Montparnasse, donde hay mexicanos enterrados, como Carlos Fuentes, Julio Ruelas o Porfirio Díaz.Otros como la Maison de Mexique, La Plaza de México, que está en el distrito 16.

Por cierto, si alguien experimenta un toque de nostalgia y siente que no puede vivir sin los tacos, podría acudir al sitio que se llama La lucha, donde además de tacos hay lucha libre.

Finalmente, los viajeros mexicanos primerizos que acudan a los Juegos Olímpicos Paris 2024 deben considerar que algunas zonas de la ciudad estarán restringidas por la justa deportiva. Por lo que se recomienda tramitar un código QR, conocido como Pass Jeux y que se tramita en línea para poder acceder a estos lugares.

Para finalizar, María Pastor García les recuerda a los viajeros mexicanos en París que no teman venir a los Juegos Olímpicos Paris 2024 porque será algo grandioso y una gran fiesta.