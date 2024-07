¡Verano mexicano! Descubre los 5 destinos favoritos de este año

Checa los destinos favoritos para el verano en México. Foto: Shutterstock

Para este verano y ya en plenas vacaciones, una de las temporadas favoritas de todos, te diremos cuáles son los destinos favoritos donde los mexicanos disfrutan de estos días de reposo y relax.

De acuerdo con Civitatis, empresa líder de venta de visitas guiadas y excursiones en el mundo, los destinos de sol y playa sobresalen como los sitios más buscados por los turistas nacionales, pero también sobresalen otras dos ciudades como los favoritos.

Éstos son los destinos para las vacaciones de verano:

Cancún-Playa del Carmen

Ciudad de México

Oaxaca capital

Cozumel

Puerto Vallarta

Estaría a la cabeza porque cuenta con opciones diferentes para todas las edades: parques acuáticos, acuarios, paseos en catamarán, zonas arqueológicas y visitas a las islas Contoy, Mujeres y Holbox.

Los que conocen esta zona cuentan la experiencia imperdible de nadar con un tiburón ballena en estas aguas.

Sí, es otro de los destinos que parece una fuente inagotable para la diversión y el esparcimiento por sus múltiples opciones, desde paseos en tranvía, kayak o autobús panorámico; noches de lucha libre, tours gastronómicos y de artesanías, paseos en bici y diversos museos para elegir.

Entre las mejores experiencias refieren una visita guiada al Castillo de Chapultepec o por el Centro Histórico.

Oaxaca

Una de las ciudades patrimonio de la humanidad que sobresale por su gran hospitalidad al turismo, las familias regresan con el estómago lleno y el corazón muy contento después de unas vacaciones por las calles y mercados de Oaxaca.

Entre las opciones que no se deben dejar pasar se cuentan vivir la Guelaguetza, un paseo por el Centro Histórico y su calle peatonal o un concierto en la alameda con una orquesta en vivo.

Cozumel

No por nada es el destino número uno entre los cruceristas que vienen a nuestro país; acá no tendrás reposo por la diversión acuática, sus encantos submarinos, atractivos naturales. Para aquellos que no desean entrar al agua existen opciones: un paseo en barco transparente o un paseo en submarino, el único turístico en todo México. También en tierra firme hay paseos en bicis y motos eléctricas o vehículos 4X4.

Puerto Vallarta

Éste sería el top 5 de los destinos que buscan los mexicanos para las vacaciones de verano, de acuerdo con Civitatis, acá se juntan los atractivos de las costas de Jalisco y Nayarit. Opciones hay muchísimas, desde excursiones a Los Arcos de Mismaloya o a las Islas Marietas, o animarse a navegar hasta playa Majahuitas, Sayulita, San Pancho o Rincón de Guayabitos, también ir a los Pueblos Mágicos como Mascota, Talpa de Allende o San Sebastián del Oeste.