Nueva York ofrecerá más de 10 mil licencias para venta ambulante: cómo obtener una

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Nueva York abrirá una nueva oportunidad para vendedores ambulantes. Foto: Gemini

Nueva York abrirá una nueva oportunidad para miles de personas que quieren trabajar como vendedores ambulantes. La ciudad ofrecerá 10 mil 500 nuevas licencias de vendedor general a partir del 15 de enero de 2027, después de décadas con límites que dificultaron el acceso a estos permisos.

La expansión fue establecida mediante una ley local aprobada en 2026. El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP) será responsable de administrar las nuevas licencias.

La medida está dirigida a vendedores de mercancías y determinados bienes o servicios en espacios públicos. Las licencias para vender alimentos tienen reglas diferentes y dependen del Departamento de Salud de la ciudad.

¿Cuántas licencias para venta ambulante ofrecerá Nueva York?

A partir del 15 de enero de 2027, el límite para las licencias de vendedor general aumentará de manera considerable.

Para las personas que no son veteranas, la ciudad podrá emitir hasta 3 mil 478 licencias para toda la ciudad y 7 mil 875 licencias para vender fuera de Manhattan. En conjunto, representan 11 mil 353 licencias dentro de esos dos límites, aunque la ciudad las presenta como 10 mil 500 licencias adicionales disponibles bajo la nueva ley debido a la estructura de los límites y al proceso de transición.

Los veteranos y los cónyuges o parejas domésticas sobrevivientes de veteranos elegibles no están sujetos al mismo límite numérico para estas licencias.

La nueva regulación busca ampliar el acceso al sistema formal de venta ambulante después de años en los que la cantidad de licencias disponibles permaneció restringida.

DCWP stands by NYC unions!



This Labor Day, we were proud to march alongside the workers who not only keep this city running, but are leading the fight for economic justice. pic.twitter.com/mIGtBVsphg — NYC Consumer and Worker Protection (@helloDCWP) September 12, 2026

¿Quién puede solicitar una licencia de vendedor general?

La posibilidad de obtener una licencia dependerá de la situación de cada solicitante.

Las personas que no son veteranas deberán entrar primero en una lista de espera y posteriormente recibir una carta del DCWP que les indique que pueden presentar una solicitud. La asignación dependerá de la disponibilidad de licencias y del número de prioridad que reciba cada persona.

Los veteranos y determinados familiares sobrevivientes pueden solicitar directamente una licencia si cumplen los requisitos establecidos por la ciudad.

La licencia de vendedor general permite vender, alquilar u ofrecer bienes o determinados servicios en un espacio público que no sea una tienda. No cubre todas las actividades de venta ambulante.

¿Cuándo podrán inscribirse en la lista de espera?

El DCWP aceptará solicitudes para las nuevas listas de espera desde el 2 de noviembre hasta las 17:00 del 16 de diciembre de 2026. La solicitud podrá presentarse por internet o por correo y, en algunos casos limitados, de manera presencial.

Habrá dos listas. Una corresponde a una licencia que permite vender en los cinco distritos de Nueva York y otra corresponde a una licencia para vender en todos los distritos excepto Manhattan. Los solicitantes pueden indicar en la misma solicitud si desean participar en una o en ambas.

Para entrar en estas listas será necesario presentar la solicitud correspondiente y una copia de una identificación con fotografía. No existe un requisito de edad para ingresar a la lista, aunque la persona deberá tener al menos 18 años cuando reciba una oferta para solicitar la licencia.

¿Cómo funcionará la nueva lista de espera?

Después de que termine el periodo de inscripción, el DCWP revisará las solicitudes y asignará un número de prioridad a cada persona.

La ciudad prevé enviar esos números por correo en febrero de 2027. También habrá una opción para consultar el número de prioridad por internet.

El orden de prioridad será importante porque estar en la lista no significa que la persona ya tenga una licencia para vender.

Cuando haya licencias disponibles, el DCWP enviará cartas a las personas que puedan presentar una solicitud. Quienes reciban una oferta tendrán, en general, 90 días para entregar la solicitud, los documentos requeridos y las tarifas correspondientes.

Las personas que anteriormente hayan trabajado como vendedores ambulantes en Nueva York pueden recibir una prioridad mayor si pueden demostrar esa actividad previa.

¿Qué documentos se necesitan para obtener la licencia?

Una vez que una persona sea elegible para solicitar la licencia, deberá presentar varios documentos ante el DCWP.

Entre los requisitos están una solicitud individual, una fotografía reciente tamaño pasaporte, un Certificado de Autoridad del estado de Nueva York que muestre el número de identificación para el impuesto sobre las ventas y un comprobante de domicilio.

El comprobante de domicilio puede ser, entre otros documentos, una factura reciente de servicios públicos, un contrato de alquiler, una licencia de conducir, una identificación estatal o un estado de cuenta bancario.

Los veteranos deberán presentar además los documentos que acrediten su condición y, cuando corresponda, los documentos relacionados con una discapacidad vinculada al servicio.

La licencia no es lo mismo que un permiso para vender alimentos. Quienes quieran operar un carrito o camión de comida deben cumplir los requisitos establecidos por el Departamento de Salud de Nueva York.

¿Cuánto cuesta la licencia de vendedor ambulante?

La tarifa depende del momento en que se presente la solicitud y del periodo de vigencia que corresponda.

Para los solicitantes que deben pagar, las tarifas pueden ir desde 50 dólares hasta 250 dólares, dependiendo de la fecha de presentación y de la duración restante del periodo de licencia. Las licencias tienen una vigencia que puede llegar hasta 30 meses, según cuándo se soliciten.

Los veteranos elegibles y los cónyuges o parejas domésticas sobrevivientes de veteranos que residan en el estado de Nueva York no tienen que pagar la tarifa de la licencia.

¿Qué debe hacer una persona que quiere vender en Nueva York?

Quienes quieran aprovechar esta expansión deben prestar atención a las fechas oficiales del proceso.

El primer paso para los nuevos solicitantes será noviembre de 2026, cuando se abra la inscripción para las listas de espera. La ciudad recomienda no presentar solicitudes duplicadas, ya que estas serán eliminadas antes de asignar los números de prioridad.

Las personas que ya estaban en la lista de espera de 2016 tienen un proceso diferente. El DCWP comenzó a enviar cartas de oferta a solicitantes elegibles durante julio y agosto de 2026. Quienes recibieron una de esas cartas deben presentar su solicitud antes del 29 de octubre de 2026 para conservar su oportunidad de acceder a una de las nuevas licencias.

La ciudad también ofrece asistencia para los vendedores a través de la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes y sus centros de apoyo empresarial.

La expansión comenzará a materializarse en enero de 2027, cuando estén disponibles las nuevas licencias de vendedor general previstas por la ley.

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