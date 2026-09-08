¿Te pagan menos de lo que corresponde? Nueva York crea una oficina para denunciar salarios bajos

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Los trabajadores de Nueva York tendrán una nueva oficina municipal a la que podrán acudir para conocer sus derechos, denunciar salarios bajos y conectarse con organizaciones de apoyo.

El alcalde Zohran Mamdani firmó una orden ejecutiva para crear la Oficina del Poder de los Trabajadores, conocida en inglés como Mayor’s Office of Worker Power (MOWP).

La Alcaldía presenta la dependencia como la primera de su tipo en Estados Unidos. Su objetivo será utilizar los recursos y la capacidad de convocatoria del gobierno municipal para acercarse a trabajadores que no cuentan con beneficios suficientes o salarios bajos en Nueva York.

La oficina estará bajo la supervisión de la Vicealcaldía de Justicia Económica y trabajará junto con otras dependencias municipales, sindicatos y organizaciones de trabajadores.

Focusing on vulnerable workers, the Mayor's Office of Worker Power (MOWP) will support training, education, and workers' organizing efforts. https://t.co/YRFzF9Uki1 — Documented (@Documentedny) September 8, 2026

¿Qué podrá hacer la nueva Oficina del Poder de los Trabajadores con los salarios bajos?

La MOWP tendrá funciones de educación, investigación, difusión y desarrollo de políticas públicas. Una de sus tareas será acercar información sobre derechos laborales a espacios que forman parte de la vida cotidiana de los neoyorquinos.

La oficina también podrá reunir a trabajadores de distintos sectores, incluidos inmigrantes, empleados de plataformas digitales, trabajadores de base y miembros de sindicatos.

Entre sus principales funciones estarán:

Organizar encuentros y audiencias públicas sobre problemas laborales

Conectar a trabajadores con organizaciones que puedan brindarles apoyo

Coordinar investigaciones con dependencias municipales sobre violaciones y problemas laborales

Elaborar propuestas de política pública a partir de las experiencias de los trabajadores

Trabajar sobre problemas relacionados con nuevas tecnologías y cambios en el mercado laboral

Abordar situaciones como la clasificación incorrecta de trabajadores (salarios bajos) y la explotación vinculada con el estatus migratorio

Llevar información sobre derechos laborales a centros de empleo, bibliotecas, escuelas, oficinas de IDNYC y eventos comunitarios

La intención de la administración es que el gobierno municipal pueda identificar problemas antes de que se conviertan en conflictos mayores, en lugar de actuar únicamente después de que ocurra una violación laboral.

¿Quién dirigirá esta nueva oficina de Nueva York?

La MOWP estará dirigida por Tony Perlstein, un organizador sindical con experiencia en distintos sectores laborales.

Perlstein nació en el Bronx y creció en Brooklyn. Antes de incorporarse a la administración municipal se desempeñó como director del departamento de organización de United Auto Workers (UAW), uno de los principales sindicatos de Estados Unidos.

También ocupó el cargo de codirector nacional de educación del sindicato.

Su trayectoria comenzó en el ámbito laboral de Nueva York. Perlstein trabajó como estibador en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, donde llegó a ocupar el cargo de secretario tesorero de su sindicato.

Durante su etapa en el puerto participó en una campaña nacional que consiguió aumentos salariales y garantías relacionadas con la incorporación de nuevas tecnologías para evitar que los cambios tecnológicos redujeran el nivel de vida de los trabajadores.

Antes de trabajar en el puerto, organizó a empleados de restaurantes, almacenes, madererías y otras industrias para reclamar mejores condiciones laborales.

¿Qué trabajadores estarán incluidos en el nuevo programa?

La oficina en Nueva York tendrá un alcance amplio sobre salarios bajos y no estará dirigida exclusivamente a empleados sindicalizados.

Entre los grupos que la administración quiere incorporar están los trabajadores inmigrantes, empleados de plataformas digitales, trabajadores de base, miembros de sindicatos y personas que buscan orientación sobre sus derechos laborales.

La MOWP también prestará atención a problemas que pueden afectar especialmente a determinados sectores, como la exposición al calor extremo entre quienes trabajan al aire libre, los cambios derivados de la automatización y las condiciones laborales de quienes trabajan mediante aplicaciones.

El objetivo es que la información llegue directamente a los lugares donde se encuentran los trabajadores, en lugar de depender únicamente de oficinas gubernamentales.

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