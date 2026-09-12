Gridlock Days: alertan alto tráfico vehicular en Nueva York en fechas clave de septiembre

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Foto: AFP

Nueva York se prepara para una semana de tráfico complicado por la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las autoridades ya identificaron cinco jornadas de septiembre en las que se espera una circulación mucho más lenta en Manhattan.

El Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT) incluyó del lunes 21 al viernes 25 de septiembre entre sus llamados “Gridlock Alert Days”, fechas en las que históricamente se registra una de las mayores congestiones vehiculares del año.

La advertencia cobra especial importancia para quienes tengan previsto desplazarse en automóvil por Midtown durante esa semana.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del NYC DOT, la velocidad promedio de los vehículos en esta zona puede caer por debajo de las cuatro millas por hora durante los días de la Asamblea General de la ONU, mientras que en condiciones habituales puede ascender hasta seis millas por hora.

Estos son los días de mayor tráfico en Nueva York durante septiembre

El calendario oficial contempla cinco días consecutivos de alerta en el mes de septiembre, en los cuales se estará llevando a cabo el evento: 21, 22, 23, 24 y 25.

La llegada de delegaciones de distintos países, las caravanas oficiales y las medidas especiales de seguridad generan cierres y restricciones que pueden modificar la circulación habitual en diferentes sectores de Manhattan.

Some of NYC’s slowest traffic days of the year are ahead.



We’ve designated 20 Gridlock Alert Days though the end of 2026, beginning September 21st during the @UN General Assembly and continuing through the holiday season.



Learn more and plan ahead: https://t.co/oZSLsfJXsY pic.twitter.com/CFc2EWxjGu — NYC DOT (@NYC_DOT) September 10, 2026

El impacto puede sentirse incluso fuera de las calles cercanas a la sede de Naciones Unidas. Los cierres temporales y los desvíos pueden provocar que el tráfico se acumule en otras vías, generando retrasos para conductores que no tengan como destino la zona donde se desarrolla el evento.

El NYC DOT señala que las velocidades promedio de los vehículos en Midtown durante la semana de la Asamblea General son históricamente las más lentas del año.

Para los conductores, esto significa que un recorrido relativamente corto puede tomar mucho más tiempo de lo habitual, especialmente cuando coinciden cierres de calles, desvíos y movimientos de las delegaciones oficiales.

Recomendaciones para la semana de alto tráfico en Nueva York

El NYC DOT advierte que durante los “Gridlock Alert Days” pueden coincidir un elevado número de automóviles, actividades especiales, restricciones de circulación y cierres de calles.

Por esa razón, la ciudad identifica estas jornadas con anticipación para que residentes y visitantes puedan modificar sus planes de transporte.

La recomendación oficial es reducir el uso del automóvil y optar, cuando sea posible, por alternativas como el metro, los autobuses, los trenes regionales, las bicicletas o caminar.

El propio NYC DOT señala que monitoreará las condiciones del tráfico y realizará ajustes en tiempo real de los semáforos para intentar mantener la circulación.

Otras “Gridlock Alerts” en Nueva York para el resto del año 2026

Además de septiembre, el calendario oficial contempla otras 15 jornadas de alerta entre noviembre y diciembre, relacionadas principalmente con el incremento de desplazamientos, las actividades turísticas y la temporada de compras de fin de año.

Luego de la complicada semana de septiembre con la Asamblea General de la ONU, la próxima alerta de posibles trancas en las carreteras está emitida para el 18 y 19 de noviembre. En el mismo mes figura una más hasta llegar a las de diciembre.

A continuación, todas las “Gridlock Alerts” luego del mes de septiembre:

Miércoles, 18 de noviembre

Jueves, 19 de noviembre

Martes, 24 de noviembre

Miércoles, 2 de diciembre

Jueves, 3 de diciembre

Viernes, 4 de diciembre

Martes, 8 de diciembre

Miércoles, 9 de diciembre

Jueves, 10 de diciembre

Viernes, 11 de diciembre

Martes, 15 de diciembre

Miércoles, 16 de diciembre

Jueves, 17 de diciembre

Viernes, 18 de diciembre

Miércoles, 23 de diciembre

Para quienes necesiten conducir durante los días mencionados, conocer de antemano la advertencia puede ayudar a planificar los desplazamientos y evitar las zonas más afectadas.