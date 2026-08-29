¿Cuándo es el regreso a clases en el noreste de Nueva York? Estas son las fechas confirmadas
El regreso a clases en Nueva York se acerca y miles de estudiantes del noreste del estado se preparan para volver a las aulas. Las fechas de inicio varían según el distrito escolar, por lo que las familias deben revisar el calendario correspondiente antes de planificar el regreso.
En Western New York, los primeros estudiantes volverán a clases el 1 de septiembre de 2026, mientras que otros distritos comenzarán el 2, 3, 8 o 9 de septiembre.
¿Cuándo comienza el regreso a clases en Nueva York en 2026?
El calendario de los distritos de la región queda distribuido de la siguiente manera:
Martes 1 de septiembre
- Alden Central School District
Miércoles 2 de septiembre
- Cattaraugus-Little Valley Central School District
- Jamestown Public Schools
- Kenmore-Town of Tonawanda Union Free School District
- Lackawanna City School District
- West Seneca Central School District
Jueves 3 de septiembre
- Allegany-Limestone Central School District
- Bolivar-Richburg Central School District
- Buffalo Public Schools
- East Aurora Union Free School District
- Ellicottville Central School District
Martes 8 de septiembre
Esta será la fecha de regreso para la mayoría de los distritos incluidos en el calendario de Western New York, entre ellos Amherst, Clarence, Cheektowaga, Grand Island, Lancaster, Niagara Falls, North Tonawanda, Olean, Tonawanda y Williamsville.
Miércoles 9 de septiembre
- Depew Union Free School District
- Hamburg Central School District
- Iroquois Central School District
- Orchard Park Central School District
¿Por qué no todos los estudiantes regresan el mismo día?
Los distritos escolares establecen sus propios calendarios académicos, por lo que la fecha general de inicio puede cambiar incluso entre comunidades cercanas.
Además, algunos distritos pueden establecer fechas diferentes para determinados grados, programas o escuelas. Por esta razón, la fecha publicada para el distrito no necesariamente representa el primer día de clases de todos sus estudiantes.
Las familias deben consultar el calendario oficial del distrito correspondiente para confirmar la fecha exacta de regreso de cada alumno.
¿Cuándo comienzan las clases en Buffalo y otras ciudades de Nueva York?
Entre las fechas que pueden resultar de mayor interés para las familias están las de Buffalo Public Schools, que iniciará el año escolar el 3 de septiembre de 2026.
Otros distritos importantes de la región tendrán su regreso el 8 de septiembre, entre ellos Williamsville, Amherst, Clarence, Grand Island, Lancaster, Niagara Falls, North Tonawanda, Olean y Tonawanda.
La diferencia de varios días entre distritos permite que las familias tengan que verificar específicamente el calendario de su sistema escolar antes de organizar transporte, cuidado infantil y otras actividades relacionadas con el regreso a clases.
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