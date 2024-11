Donald Trump propone una frontera “fuerte y poderosa”

Donald Trump anunció que una de sus prioridades al asumir el cargo como presidente de Estados Unidos en enero será reforzar la frontera para que sea “fuerte y poderosa”.

En una entrevista con la cadena NBC, al ser consultado sobre su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas, Trump aseguró que no escatimará recursos para cumplir con su compromiso. Señaló que no se trata de una cuestión de costos, ya que, según afirmó, no hay otra opción cuando “los capos de la droga han destruido países”. Además, subrayó que ha llegado el momento de devolverlos a sus naciones.