La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno tendrá una buena relación con quien gane las elecciones en Estados Unidos.

En su conferencia matutina, dijo que México se mantendrá atento y respetuoso y que no se pronunciará hasta que concluya el proceso electoral.

“Vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado o posteriormente, y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral en Estados Unidos. No nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el Gobierno de México”.