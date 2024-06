“Si quieren ir a lo legal…”: amenazan a HotSpanish por remodelar la casa de seguidora

HotSpanish y Melissa Ríos en los MTV Miaw. Foto: Cuartoscuro

El influencer HotSpanish fue amenazado al intentar remodelar la casa de una seguidora, quien vive en un inmbueble que, al aparecer, no era de su propiedad.

Amenazan a HotSpanish por remodelar la casa de seguidora

En un video compartido en TikTok se muestra al influencer después de llegar a la vivienda de una seguidora, quien vive en condiciones nada favorables.

“A personas como usted que me siguen, gracias a su apoyo, le vamos a remodelar su casa”, dijo HotSpanish a la mujer.

Sin embargo, tras iniciar la remodelación, un hombre se acercó al creador de contenido para confrontarlo, ya que supuestamente era el propietario del lugar.

“Yo soy el dueño de toda la cuadra. ¿Con permiso de quién están haciendo esto?”, se escucha decir al señor.

Momentos después, un miembro del equipo de HotSpanish sale de la vivienda para decirle al sujeto que “la señora tiene papeles”, por lo que prosiguen con los cambios.

Después de una primera charla, el hombre se molesta y otorga el permiso para seguir con la remodelación, pero bajo una amenaza.

“Todo es mío. Ese dinero lo están invirtiendo en balde porque va a quedar para mí. Si quieren ir a lo legal, síganle”, dijo el sujeto.

A pesar de las declaraciones, HotSpanish no baja la guardia y reitera que “si usted se quiere ir con abogados, no pasa nada”, pero que no van a detener la obra.

Finalmente, el hombre se aleja de la casa, en la que su inquilina lleva más de 30 años viviendo, y del equipo del influencer