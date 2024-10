¿Realidad o ilusión? Capta en video el fantasma de una niña detrás de un tráiler

Capta en video el fantasma de una niña. Foto: Getty | Ilustrativa

Las historias de fantasmas y apariciones en la noche, principalmente, sorprenden a los testigos que no pierden oportunidad de captar evidencia en video para, luego, compartir en redes sociales. Tal es el caso de un transportista que habría filmado, presuntamente, a una niña fantasma.

Así es el video de la niña fantasma

En TikTok, Jesús Gamboa compartió un video que habría grabado en la noche y en donde, supuestamente, se ve el fantasma de una niña que se asoma en la parte trasera de una caja de tráiler.

La grabación que fue hecha en la noche, muestra cómo, apoyado con una lámpara, alumbra la parte final del tráiler en donde se ve como si alguien pequeño se escondiera atrás de las grandes llantas.

Aunque en un primer momento se alcanza a observar el supuesto fantasma de la niña, no fue la única aparición pues, segundos después, vuelve a aparecer el pequeño cuerpo asomándose detrás las llantas, para, de inmediato, volver a esconderse.

En redes reaccionan a videos de la supuesta niña fantasma

Como era de esperarse en redes sociales, decenas de usuarios reaccionaron y compartieron algunas historias que se les ha pasado.

“Yo estoy de noche en una tienda y he visto muchas cosas”, “Te entiendo carnal, yo fui guardia de seguridad en un parque industrial que igual tenía mansión para los traileros y sí se ven cosas”, “Yo también trabaje de noche y uno no sabe cómo reaccionar en ese momento, no sabe uno si salir corriendo o reír”, “En mi trabajo si salen 2 niños y una viejita, y de repente se siente bien extraño”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.