¡Fuerte discusión! Captan a David Faitelson peleando con guardia en París

Este es el segundo escándalo de Faitelson. Foto: Cuartoscuro

El reconocido periodista deportivo David Faitelson, se vio envuelto en una controversia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, tras ser grabado en un video mientras peleaba con el personal del evento.

Durante esta clausura de los Juegos Olímpicos, se ha revelado un video donde se ve a Faitelson enfrentándose a miembros del personal de este macro evento deportivo y a elementos de seguridad. Debido a la rareza de la toma, el comenzó a viralizarse en redes sociales.

Video: David Faitelson pelea con guardia en París

En el video con apenas 13 segundos de duración, se observa a Faitelson mostrando su acreditación al personal que le impedía el acceso a una de las áreas de prensa. Además, cuando uno de los guardias de seguridad le pone la mano encima, Faitelson responde enfadado: “No me toques, no me toques”.

Aunque no se indica el motivo exacto de la discusión sigue sin esclarecerse, todo indica que surgió cuando se le negó el acceso a una sede por razones desconocidas. Visiblemente molesto por el ligero contacto físico de uno de los guardias, Faitelson reaccionó de manera airada. Señaló repetidamente su acreditación mientras una mujer intentaba explicarle la situación y los elementos de seguridad trataban de calmar los ánimos.

Al momento, no se ha confirmado si el periodista logró ingresar después de la acalorada discusión.

No es la primera polémica de David Faitelson en París

El periodista deportivo, que ha sido una figura prominente en los programas de análisis y resumen durante los Juegos Olímpicos de París 2024, ya había protagonizado un incidente similar en semanas anteriores. Esto cuando fue reprendido por la policía francesa tras dejar su bicicleta en una zona prohibida.

El incidente no pasó a mayores, aunque fue registrado por algunos de sus compañeros y difundido en redes sociales. Hace poco, vivió una situación similar durante la Copa América, cuando fue “detenido” por la policía en el aeropuerto de Las Vegas para una inspección.

