Los cirujanos también sufren: le hace rejuvenecimiento facial a mujer y ella huye sin pagarle 70 mil pesos

Un cirujano estético fue víctima de robo poco después de realizar rejuvenecimiento facial a una mujer. La paciente se fue sin pagarle después del tratamiento que tiene un costo de más de 70 mil pesos.

El doctor compartió su testimonio para dar cuenta de que los cirujanos plásticos también sufren. Más allá de la idea de belleza a la que está ligado su trabajo, porque se encargan de hacer ajustes a las partes del cuerpo para que luzcan mejor, el caso de este médico demuestra que están expuestos a fraudes.

El cirujano estético Joz Vaz contó en TikTok que una paciente se fue sin pagarle más de 70 mil pesos después de que le hiciera un rejuvenecimiento facial.

“Me habían puesto a esta paciente en la agenda como paciente subsecuente, esto significa que ella ya me conocía, sin embargo, mis asistentes no encontraban el expediente. Me contó que hace 5 años yo le había puesto ácido hialurónico en los labios y que le gustó mucho, pero en esta ocasión venía por todo lo que le pudiera hacer”

