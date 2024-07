“El anuncio de un feminicidio”: famosa influencer denuncia amenazas

Moni colocó un comunicado en su TikTok. Foto: Gettyimages

La famosa influencer de TikTok, Moni, quien tiene más de dos millones de seguidores, denunció que, presuntamente, su expareja la amenazó, “soy el anuncio de un futuro feminicidio”.

Moni muestra cómo es vivir siendo madre de mellizos y trillizas

¿Qué se sabe de Moni y la amenaza?

El 19 de julio, la influencer colocó un video en su cuenta de TikTok en donde explicó que una persona llegó a su casa y la agredió, además de a sus papás. Se presume habría sido su expareja de la que se está divorciando.

“Sé que todo el mundo quiere que hablé después de las agresiones físicas, mis papás y yo estamos bien. Soy el anuncio de un feminicidio, porque después de que llegara a mi casa con armas a matarme, sé que si hoy no lo hizo no va a parar hasta lograrlo. Ojalá pueda sobrevivir esto, primero porque mis hijos no se merecen vivir sin una mamá, después porque quiero ayudar a muchas mujeres #niunamenos”.

La mamá influencer estaba realizando sus maletas para salir de vacaciones a un famoso destino.

“En mi Instagram pueden ver que antes que llegara armado a mi casa yo estaba tranquila empacando para mi viaje”.

En el video donde se informó a su comunidad del incidente, cuenta con más de 852 mil reproducciones. La influencer no ha puesto un nuevo video sobre el tema.

Sus seguidoras se preocuparon por la publicación, algunas comentaron:

“Etiquetemos a páginas para que hagan la historia viral por su bienestar”

“Moni, por todos tus angelitos, sal de ahí”

“Cómo podemos ayudarte”

Otras fans mencionaron la inseguridad vivida en el país, en ese sentido, le pidieron solicitar protección a la autoridad.