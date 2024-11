Maryfer Centeno y Mr. Doctor podrían encontrarse en enero. Foto: Shutterstock

Maryfer Centeno llevó a un plano legal su conflicto con Mr. Doctor, el influencer que en el pasado ha cuestionado sus conocimientos en salud y que la ha señalado como “charlatana”. La grafóloga lo demandó por violencia digital y debido al proceso están a punto de enfrentarse en una audiencia.

Tras la demanda de Maryfer Centeno contra Mr. Doctor, el creador de contenido reaccionó asegurando que lo están “denunciando por decir la verdad”, confirmando su postura sobre lo que promueve la llamada experta en lenguaje corporal. En cuanto a la audiencia en la que se verán cara a cara, se aplazó para 2025.

El pleito de Maryfer Centeno vs. Mr. Doctor

Su conflicto inició en julio pasado cuando Mr. Doctor, quien también opinó sobre el caso de Marylin Cote, aseguró en una ocasión que Maryfer Centeno difunde falsa información sobre salud mostrando un video en el que ella sostenía que se puede bajar de peso al escribir. Desde entonces promovió una campaña para desenmascararla en la que la llamó una “charlatana” dedicada a estafar a la gente.

Por su consejo, la comparó con otras famosas:

“Ella piensa igual que Aislinn Derbez o Martha Higareda, que las emociones enferman, que las emociones engordan”

El médico, de nombre Jorge Octavio Arrollo Martínez, destacó que Centeno lucra con “enfermedades tan serias, cuando quienes las padecen deberían recibir ayuda profesional”.

Maryfer Centeno es conocida por sus interpretaciones sobre la firma de los famosos que según ella arrojan rasgos de su personalidad y tiene presencia en redes sociales porque seguido hace el análisis corporal de las celebridades en determinada situación.

Por si fuera poco, Mr. Doctor indicó que la grafología, área en la que Centeno se presume como experta, no tiene sustento científico y es una práctica científica cuestionable.

Junto a sus argumentos, el influencer compartió varios extractos de los videos de Maryfer, motivo por el que ella emprendió una denuncia contra él en noviembre acusándolo de violencia digital.

Centeno dijo en el programa de YouTube, Mafian TV, que el médico viral usó su imagen para ridiculizarla.

“La violencia no es normal, durante mucho tiempo hemos vivido rodeados de machismos y micromachismos”

Expresó Maryfer Centeno

La grafóloga agregó que se enteró que su detractor enfrenta otra demanda por una situación similar.

Mr. Doctor responde a la demanda y habla de su audiencia

El médico reaccionó a la denuncia y en un video en su canal de YouTube se defendió asegurando que lo denunciaron por decir la verdad. Mencionó que su intención es evitar que los “charlatanes” sigan difundiendo la desinformación.

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y en torno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”

Mr. Doctor

El influencer agregó que teme porque la acusación termine en una mezcla de delitos y considera que el proceso legal no está bien hecho.

Argumentó que aprecia cierta imparcialidad por parte de las autoridades y que sus abogados detectaron supuestas irregularidades en la carpeta de investigación.

La audiencia que Mr. Doctor iba a tener por la demanda estaba programada para el 28 de noviembre y ahora se aplazó al 13 de enero de 2025.

Ante la decisión, Jorge Octavio señaló que le parece sospechoso este cambio repentino.

“¡Movieron mi audiencia! Qué conveniente, ¿no? Seguro lo que quieren es que esto se apague… ¡pero no nos van a callar!”

Escribió Mr. Doctor en X

En la audiencia será donde los dos por fin se encaren; hasta ahora sólo se han mantenido en una guerra de declaraciones.

¿Maryfer Centeno también se enfrenta una denuncia colectiva?

Además, el pleito en el que están envueltos generó una nueva reacción que alienta una denuncia colectiva contra Maryfer por su presunta injerencia en casos de agresiones hacia menores.

La escritora y activista Diana Luz Vázquez, quien promueve una ley a favor de madres solteras, lanzó un mensaje en X en el que informa que realiza una investigación sobre la influencia que tiene la grafóloga en casos mediáticos donde se revictimiza a menores.

“El papel de @Grafocafe encubriendo a agresores de infancias es numeroso y cada vez más constante. En breve estaremos presentando una denuncia colectiva de todas sus víctimas que incluyen, como en este caso, infancias. Lamentable”

Diana Luz Vázquez

Hasta el momento, Maryfer no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

