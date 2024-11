¿Quién es Ingrid Karina y por qué se ha viralizado?

La historia de Ingrid Karina conmueve. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La historia de Ingrid Karina, exmodelo colombiana que terminó viviendo en la calle, ha conmovido a todo el mundo, tras la publicación de un video en redes sociales en el que ella misma narra el complejo proceso que la llevó a la vulnerabilidad.

Ingrid, quien llegó a ser top model, es ahora una habitante de la calle en Medellín, Colombia. La historia que la llevó a las adicciones y a su modo de vida actual se ha viralizado.

¿Quién es Ingrid Karina, la modelo que terminó viviendo en las calles de Colombia?

La historia de Ingrid Karina se viralizó, después de que ella misma narrara en un video los hechos que la llevaron a las adicciones y la calle.

Ingrid, quien aseguró que trabajó para la agencia Stock Models desde los 15 hasta los 15 años, afirmó que sufrió maltratos por parte de su exesposo, sin embargo, sería el fallecimiento de su hija de siete años, lo que la llevaría a una situación de vulnerabilidad.

@andreiitha_moreno9 Increíble la historia de esta princesa fue Modelo de Stock Model 😱😱 ♬ sonido original – Andreiitha Moreno ♥️

La exmodelo, quien también afirmó que habla varios idiomas como inglés, francés y hebreo, señaló que el maltrato del cual era víctima y la muerte de su pequeña hija la llevaron a las adicciones y, después, a vivir en la calle.

Internan a Ingrid Karina en centro de rehabilitación

Tras la viralización de la historia de la modelo, una mujer identificada en redes sociales como Andreiitha Moreno compartió un video en donde se observa el traslado Ingrid a un centro de rehabilitación.

En el video se escucha a una persona diciendo que Ingrid Karina fue intervenida “involuntariamente” y que su acción es por su bien… “Más adelante nos lo vas a agradecer”, le dice a la modelo.

“Hoy logramos hacer el rescate de Ingrid Karina, una top model que simplemente terminó en las calles. Este involuntario lo terminamos ayer a las tres de la mañana; no importó que lloviera, lo único que importaba era asegurar a esa princesa y que ella empezara un proceso de rehabilitación. Muchos me juzgan, me critican por eso que hago, pero saben, lo hago con cariño, amor y respeto, porque todos merecemos una segunda oportunidad”, escribió la usuaria Andreiitha Moreno en Facebook el jueves 14 de noviembre.

Joven asegura ser hijo de Ingrid Karina y ofrece ayuda

Por otra parte, un joven, identificado como Juan Antonio, aseguró ser el hijo de la exmodelo Ingird Karina, a quien, dijo, busca ayudar.

Mediante un video en TikTok, el joven aseguró que creó una cuenta en dicha red social para cuando su madre se recupere y tenga ganas de vivir.

“Muchos adictos, cuando se recuperan, vuelven a las drogas, porque no tienen nada que hacer ni nadie que les dé trabajo. Ella puede dedicarse a las redes, después de todo es lo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta, apenas se recupere, y con un número muy importante de seguidores para que tenga de que mantenerse y pueda contar su vida”, expresó Juan Antonio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

De la misma manera, el joven informó que hasta el momento no ha tenido contacto con su madre, pero espera poder reunirse pronto con ella.