“Me está siguiendo”: joven mexicana denuncia agresión en Alemania

Influencer mexicana denunció agresión en Alemania. Foto: Getty | Ilustrativa

Rebeca Rabadán, una influencer mexicana que estudia en Alemania, fue víctima de una agresión por parte de una mujer alemana. A través de un video, la joven compartió su experiencia, incluso, captó como la agresora la siguió luego de escupirle.

¿Cómo fue la agresión a influencer mexicana en Alemania?

De acuerdo con el video de Rebeca Rabadán, la agresión se dio al salir de una estación del metro. La mexicana explicó que tras escupirle la mujer alemana comenzó a seguirla por las calles.

“Una tipa me acaba de escupir en Alemania. Me está siguiendo, ahí está, es ella. O sea, me acaba de escupir, estoy en shock, me sigue. Estoy en shock no puedo ni hablar”, relató la joven.

Después de la agresión y de ser perseguida, la influencer mexicana decidió ingresar a un supermercado para ponerse a salvo.

“Me vine a un supermercado porque, literal, venía atrás de mí y estoy en shock. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones?”

Tras hacer sus compras, Rebeca Rabadán, más tranquila, aseguró que había escuchado hablar sobre las agresiones por parte de alemanes a los extranjeros. Sin embargo, no le había tocado vivirlo.

“Ya había escuchado este tipo de situaciones que pasaban en Alemania, pero nunca las había vivido… No puedo creerlo”

Finalmente, la mexicana pidió que no se “romantice” el vivir en dicho país europeo, pues, dijo, existen casos de racismo.

“La razón por la que grabo esto es para que, de verdad, no romanticen Alemania, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas como todos los países”

“Yo no regreso”: Cibernautas confiesan historias de terror como la de Rebeca Rabadán

Después de que Rebeca Rabadán diera a conocer la agresión que vivió en Alemania, varios cibernautas contaron historias similares tanto en ese país como en otros territorios europeos.

“A mí me pasó en Roma. Un hombre no me dejaba subir al bus porque no era italiana, finalmente me subí y me golpeó la cabeza”, “Confirmo te tratan peor que basura. Son muy racistas”, “A mí me han empujado andando en scooter”, “Los de París son lo peor”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la joven mexicana.