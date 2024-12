El video del trailero se viralizó en redes sociales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En días recientes se viralizó la historia de César Cobos, un trailero que sufrió un accidente en Ciudad del Carmen, Campeche, y lloró desconsoladamente ante el temor de perder su empleo. La empresa Transportes Maderenses emitió un comunicado para informar que no lo dejará solo y lo seguirá apoyando.

Trailero sufre accidente y llora ante el temor de quedarse desempleado

En el video se observa a dos personas paradas junto a la cabina del tráiler, tratando de consolar a César Cobos. Un policía municipal le explica que no hubo heridos, sólo daños materiales y el seguro se encarga de ello. También le reiteró que no lo van a detener.

El trailero explica entre lágrimas que viajaba desde Monterrey con destino a la ciudad de Mérida y el accidente ocurrió en Ciudad del Carmen. Al preguntarle qué le preocupa, él responde que no quiere quedarse sin trabajo. “Me preocupa mucho mi trabajo, no sabes cuánto he batallado”, explica César.

Al difundirse este video en redes sociales, muchas personas simpatizaron con César y le mandaron palabras de aliento, además le pidieron a sus empleadores que no lo dejaran en la calle.

Empresa señala que apoyará al trailero tras accidente en Campeche

La empresa Transportes Maderenses informó, mediante un comunicado, que César Cobos se encuentra bien física y emocionalmente. También menciona que el área legal está “realizando las gestiones necesarias para concluir con éxito su encomienda”.

En el escrito, la empresa señala que al terminar los trámites legales, el trailero podrá agradecer el apoyo recibido por toda la gente durante estos días. “De nuestra parte, le estamos brindando todo el apoyo para que esta incidencia sea un km más en su recorrido”.

