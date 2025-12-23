GENERANDO AUDIO...

Turista china casi muere por una ola en una sesión de fotos. Foto: Getty Images

Una turista china enfrentó una experiencia cercana a la muerte durante una sesión fotográfica en Egipto, luego de que una ola la golpeara y provocara que chocara contra unas rocas.

Se volvió viral en redes sociales un video de una mujer que visitaba Matrouh Eye, un sitio turístico ubicado en Marsa Matrouh, Egipto, al que los visitantes acuden por sus paisajes rocosos que se combinan con el mar Mediterráneo.

Turista casi muere por golpe de ola

El video viral muestra a la turista con un vestido largo color naranja, posando para un fotógrafo en una formación rocosa con forma de arco, a un costado del mar.

En las imágenes se observa cómo su cabello y vestido se mueven con fuerza debido al viento, mientras de fondo se aprecia el oleaje intenso.

En un momento determinado, la imprevisible fuerza de una ola ingresa con violencia a la formación rocosa y derriba a la mujer, arrojándola contra las piedras.

Al parecer, la persona que grababa el video movió la cámara de manera abrupta para intentar ayudarla, lo cual se percibe por el movimiento repentino de la grabación.

De acuerdo con el diario New York Post, la turista logró llegar a la orilla gracias a una cuerda de apoyo colocada en la zona.

La mujer declaró que se trató de una “experiencia aterradora“, en la que sufrió “múltiples abrasiones en el cuerpo”. Tras lo ocurrido, afirmó que será más cautelosa en futuros viajes.

Según internautas que dijeron conocer el lugar, esa cuerda de protección no existía anteriormente, y habría sido clave para salvarle la vida.

¿Dónde se localiza Matrouh Eye?

Matrouh Eye es el nombre coloquial de una formación rocosa natural, también descrita como una ventana al mar, ubicada en la ciudad costera de Marsa Matrouh, en la costa del mar Mediterráneo, a unos 290 kilómetros al oeste de Alejandría y 524 kilómetros de El Cairo.

El sitio ganó popularidad por su forma similar a un ojo, de donde proviene su nombre en inglés.

Marsa Matrouh es una zona reconocida por contar con diversas atracciones turísticas, especialmente entre los egipcios, quienes buscan playas tranquilas y paisajes naturales lejos de las multitudes de otros destinos turísticos.

