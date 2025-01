Hasta con pollero cruzaron los perros chihuahua la frontera. Foto: Shutterstock

Una familia de perros chihuahua protagonizó un momento que ha causado furor en redes sociales, luego de cruzar la frontera de Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos de manera insólita. Los pequeños canes aprovecharon un hueco en el muro fronterizo y, en cuestión de segundos, ingresaron en fila al país vecino sin ser detectados por la Patrulla Fronteriza.

El curioso momento fue captado en video y compartido a través de TikTok por el usuario “El Cochambre”. En las imágenes se observa a la familia de perros chihuahua de cinco integrantes (dos blancos, dos cafés claro y un café oscuro) cruzando con total tranquilidad por un pequeño hueco en el bordo la frontera. Incluso, un sexto perrito de raza desconocida, apodado en redes como el “pollero”, siguió a la familia canina en esta inesperada travesía.

Un segundo tiktok muestra al perro pollero siendo cuestionado por el tiktoker sobre si la familia chihuahua logró su objetivo; no obstante, el ayudante del pollero (otro can de color café con negro) impide que se suelte información del caso de migración.

El video rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios llenos de humor. Frases como “Y los de Paw Patrol no hacen nada”, “Yo cruzando la frontera en forma de Nahual pa que no me cachen jajajaja” y “Ojalá ellos sí logren el sueño americano” inundaron la publicación.

Este no es un caso aislado, ya que en diversas ocasiones se ha observado a perros cruzando la frontera por pequeños huecos en el muro de Tijuana. Sin duda, estos pequeños viajeros han conquistado las redes con su valiente y graciosa acción.

