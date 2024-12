“Un vehículo hecho para las aventuras.” Así promociona Tesla su más reciente creación: la Cybertruck, un modelo que llamó la atención en México cuando el gobernador de Nuevo León compartió imágenes de su adquisición.

La Cybertruck, diseñada y promovida por Elon Musk, promete ser un vehículo indestructible, capaz de adaptarse a cualquier terreno y conquistar tanto caminos rurales como ciudades.

Este innovador modelo llegó a México en marzo de 2024, tras enfrentar retrasos en su producción y un entorno económico global complejo. Fue Samuel García quien presumió en redes sociales el primer ejemplar en el país, generando revuelo e interés por esta camioneta de diseño futurista.

What an amazing delivery event in Mexico City ⭐️ These almighty Cybertrucks are about to hit the streets, thank you @tesla for having us ❤️ pic.twitter.com/kJExD1WAYM