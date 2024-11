Elon Musk, el magnate dueño de la red social “X” y Tesla, entre otras empresas, reaccionó al accidente de uno de sus vehículos en Guadalajara, Jalisco.

Después de que se viralizara la noticia de la volcadura de una lujosa Cybertuck, con saldo de cuatro lesionados, en la ciudad mencionada, Musk publicó un mensaje en redes sociales en el que se refirió al hecho.

Elon Musk reaccionó a una publicación de la cuenta @BigImpactHumans, en X, en donde se mostraban imágenes de la Cybertruck completamente destrozada en Guadalajara.

En el mensaje que acompañó a las imágenes se leyó:

Cybertruck is tougher than a bag of nails https://t.co/vEHBjSpgE7