A veces los conductores no saben qué no cubre el seguro de su auto. Foto: Getty

Los seguros de auto siempre han tenido mucha demanda. La necesidad de los conductores de sentirse protegidos ante cualquier riesgo o eventualidad es una de las principales razones por las que contar con estos productos resulta tan indispensable, especialmente en ciudades y países con un parque vehicular tan grande como el de México.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los conductores no leen detenidamente los extensos contratos y las letras pequeñas de las pólizas. Esto provoca que, en ciertos casos, no se den cuenta que las aseguradoras no se hacen responsables de ciertas incidencias, causando sorpresa y, sobre todo, una pérdida económica para los conductores.

Aunque las aseguradoras varían en los riesgos y eventualidades incluidas en sus coberturas, hay algunos puntos en los que muchas coinciden y no te cubrirán o modificarán el rango de cobertura. A continuación, te los explicamos:

1. “Estás chavo, chavo”

Para las aseguradoras, los conductores jóvenes representan un mayor riesgo que los adultos, por lo que la póliza tendrá condiciones específicas. No se trata de un acto de discriminación, y en este caso NO se niega la cobertura. Sin embargo, las aseguradoras evalúan factores como el historial de conducción. Si aún no cuentas con uno, es probable que se ajusten los términos de tu póliza.

2. “Si tomas, no manejes”

Ninguna aseguradora cubrirá incidentes ocurridos si el conductor está bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente. Ser un conductor responsable no solo te protegerá, sino que también te brindará beneficios al contratar un seguro y, en caso de algún percance, evitarás sorpresas desagradables.

3. “No hagas cosas malas que parezcan más malas”

Actuar con dolo para provocar un accidente es otra situación que tu seguro de auto no cubrirá. Los ajustadores son especialmente cuidadosos en estos casos y buscan indicios para determinar si un accidente fue intencional. Si se demuestra mala fe por parte del asegurado, la cobertura será anulada.

Estos montachoques se la pelearon cuando vieron que estaban siendo grabados 😡😡😡😡🤬🤬 pic.twitter.com/olvrGf4HV4 — El Meme (@MemetecaOficial) October 22, 2024

4. “¿Sus papeles, joven?”

Desde la contratación de tu seguro, es obligatorio contar con toda la documentación en regla, tanto personal como del vehículo. Si al momento de un accidente tus documentos (tarjeta de circulación y licencia) están vencidos o incompletos, la aseguradora no aplicará la cobertura.

Mantén siempre tus documentos actualizados y a la mano, renovándolos en tiempo y forma.

5. “Exceso de pasajeros”

Tu automóvil tiene especificaciones claras sobre su capacidad máxima de pasajeros. Si en un accidente se demuestra que llevabas más personas de las permitidas, por ejemplo, 10 en un auto diseñado para 5, la cobertura será anulada.

6. “No estás en Rápido y Furioso”

Participar en carreras ilegales, conducir intencionalmente a exceso de velocidad u otras actividades similares no solo anulará tu cobertura, sino que también podría ocasionarte una pérdida económica significativa, además de que es un delito.

No tomes riesgos innecesarios. Existen colectivos que organizan exhibiciones y, en algunos casos, competiciones controladas de forma legal y segura.

Recuerda que diciembre es el mes donde los siniestros viales aumentan en todo el país. Además, no tener un seguro de auto puede hacerte acreedor a una sanción por parte de las autoridades. Disfruta las fiestas, pero, sobre todo, protege tu vida y tu patrimonio.