¿Tienes uno? Llaman a revisar estos autos: error podría causar accidentes

La falla podría ocasionar accidentes para los usuarios de Ford. Foto: Getty

La Procuraduría Federal del Consumidor y Ford Motor Company llamaron a los conductores de la línea Maverick, modelos 2022 a 2024, a realizar una revisión urgente de sus unidades.

Esto ocurre después de que, tras una inspección, la compañía detectara un error en la calibración del software del módulo de control de la carrocería (BCM), el cual detecta falsamente una sobrecarga en las luces traseras.

Mediante un comunicado, informaron sobre este desperfecto, que podría poner en riesgo al público, ya que reduciría la visibilidad del coche en condiciones de oscuridad, lo que podría provocar accidentes.

#BoletínDePrensa La Profeco y Ford Motor Company hacen un llamado a revisión a 7,422 automóviles modelo Maverick, años 2022-2024.



Motivo: El módulo de control de la carrocería (BCM) se calibró incorrectamente y puede detectar falsamente una sobrecarga de corriente de uno o… pic.twitter.com/yyhMbJjPhE — Profeco (@Profeco) December 26, 2024

La empresa se comprometió con los clientes a solucionar el problema mediante una actualización del software BCM, sin ningún costo para los consumidores. El contacto lo realizará la empresa a través de correo postal y electrónico.

En cuanto a los autos que aún no han sido vendidos, Ford anunció que no comercializará ninguna unidad que no haya sido revisada y reparada, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a sus consumidores.

Para los propietarios de automóviles de la línea Maverick que tengan dudas sobre la falla o deseen informarse acerca de la reparación del software, la marca pone a su disposición el correo electrónico atnclien@ford.com. Además, recomendó mantenerse informados a través de la página oficial de Ford.

Por su parte, la Profeco se comprometió con los consumidores a vigilar el cumplimiento de la alerta y puso a su disposición el Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722, donde se ofrecen asesorías y se atienden quejas.