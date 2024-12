Gasolina magna y premium. Foto: Cuartoscuro

Si eres de los conductores que suelen mezclar gasolina Magna con Premium, Unotv.com te dice si eso ayuda o no a mejorar el rendimiento del combustible y tu carro.

¿Qué pasa si se mezcla gasolina Magna y Premium?

Mezclar gasolina Premium con Magna es una de las prácticas más comunes que buscan mejorar el rendimiento; sin embargo, no funciona del todo, pues el combustible de mayor calidad no mejora la calidad del otro tipo de gasolina. Es decir, la gasolina Premium no mejora la calidad de la gasolina Magna.

Además, algunos reportes señalan que contrario a lo que se piensa, la mezcla de los tipos de combustibles podría causar daños al motor de los vehículos, pues, la combustión de la gasolina no ocurrirá en el momento adecuado, pues, se trata de dos tipos diferentes.

También se estima que mezclar Premium con Magna podría reducir la eficiencia y causar un ligero “golpeteo” en el motor debido a la menor resistencia a la detonación.

¿Cuál es la diferencia entre gasolina Magna y Premium?

La diferencia principal entre la gasolina Magna y Premium radica en su índice de octanaje, el cual influye en su capacidad para resistir la detonación espontánea dentro del motor. Además, varían en precio, composición y los tipos de vehículos para los que están recomendadas.

Características de la gasolina Magna

Octanaje: generalmente de 87.

Uso recomendado: motores de baja o media compresión, como vehículos estándar o antiguos .

o . Precio: más económica que la Premium .

. Rendimiento: adecuado para condiciones normales, aunque menos eficiente en motores de alto desempeño.

Características de la gasolina Premium

Octanaje: 91 o superior.

Uso recomendado: motores de alta compresión o vehículos modernos que requieren mayor eficiencia.

Precio: más cara debido a su formulación avanzada.

Rendimiento: mejora la combustión y el desempeño, reduciendo emisiones contaminantes.

¿Qué autos deben usar gasolina premium y por qué?

Hay algunos vehículos que por su fabricación se recomienda el uso de la gasolina Premium. Los carros son aquellos con motores de alta compresión, motores turboalimentados, o sistemas avanzados de inyección y combustión. Esto se debe a que la Premium tiene un índice de octanaje más alto (91 o superior), lo que le permite resistir mejor la detonación prematura, también conocida como “golpeteo” o pre-ignición.

Autos que requieren gasolina Premium