Recuperan flotilla de autos clásicos; así fueron robados

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Roban autos clásicos y los recuperan. Foto: Cuartoscuro.

Un remolque tipo “madrina” que transportaba automóviles clásicos fue reportado como robado la noche del viernes, tras perderse la comunicación con la unidad cuando circulaba por la autopista Veracruz-Puebla, a la altura del municipio de Amozoc. Sin embargo, la unidad y los vehículos fueron hallados la mañana de este sábado en un predio ubicado en el municipio de Tecamachalco, Puebla.

Foto: Facebook.

Así fue el robo de los autos clásicos

De acuerdo con los primeros reportes, entre siete y 10 vehículos antiguos eran trasladados en un remolque desde Cancún, Quintana Roo, tras haber participado en el Séptimo Encuentro Nacional Ford Modelo A.

Durante el trayecto en la autopista Veracruz-Puebla, se perdió la comunicación con la unidad, por lo que se reportó su desaparición.

Una de las personas que contribuyó a la viralización del caso fue Héctor de Losada, mejor conocido como Franky Mostro, creador de contenido de autos, quien a través de su cuenta de X difundió el hecho. Detalló que se trataba de modelos Ford Modelo A, no de autos comunes, fácilmente identificables por su estilo antiguo, y pidió difundir la información para dar con su paradero.

Hombres armados habrían interceptado la unidad en la vialidad mencionada, a la altura del municipio de Amozoc, y privado de la libertad al conductor, quien horas más tarde fue liberado; sin embargo, se desconocía el paradero de los vehículos antiguos.

La mañana de este sábado, el propio Franky Mostro dio a conocer que el remolque tipo “madrina” que transportaba los automóviles clásicos fue hallado en un predio ubicado en el municipio de Tecamachalco, Puebla. En las imágenes que compartió en su cuenta de X se puede observar que los automóviles antiguos fueron cubiertos con lonas para evitar su identificación.

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