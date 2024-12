“La vida te separa”: Erika Buenfil confiesa su deseo de reencontrarse con Luis Miguel

Erika Buenfil confiesa su deseo de reencontrarse con Luis Miguel. Foto: Cuartoscuro

Erika Buenfil confesó que desea encontrarse con Luis Miguel, con quien en su juventud compartió algunos momentos cuando el “Sol” se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera.

Además, Buenfil reveló por qué se separaron ella y Luis Miguel, luego de compartir algunos momentos intensos.

“A mí me vale, yo me voy a brincar las trancas. Voy a ver cómo le hago para saludarlo, para ver si todavía se acuerda de mí… es un tipazo… La vida te separa o pasan cosas. Entonces nace Nicolás, él hace su vida y yo hago la mía y yo me dedico a ser mamá… Así es como con cualquier relación”.

En entrevista con Melo Montoya, la actriz de “Amores verdaderos” recordó que en un concierto de Luis Miguel hace unos años, el cantante tuvo un detalle con ella, pues se encontraba lesionada de un pie.

“Yo sé que él también debe de recordar padre porque se me rompe la pata y lo voy a ver con el yeso, le hago así (una seña con la mano), cuando termina el concierto, tuvo el detalle de considerarme salir aparte de la gente por la salida donde él sale, permitirle a mi chofer que metiera el carro. No lo fui a saludar a su camerino, pero los de ahí me dijeron que eran instrucciones de él (de Luis Miguel)”.

La actriz recordó que vivir momentos con el intérprete de “La Bikina” fue como estar protagonizando un video musical.

“Es algo que, para mí, va a ser inolvidable. Además, tuve la oportunidad de convivir, de sentirlo, de vivir un poco su mundo, conocerlo en privado como ser humano. Lo poco o mucho que pudimos haber convivido, porque la gente cambia, yo creo que esa esencia de él la sigue conservando el caballero, lo que es… Vive una película diaria… Los momentos que viví, era como vivir en una película, en un videoclip”, recordó la actriz.

Finalmente, Erika Buenfil destacó que no podía hablar del “Sol” porque todo lo que vivió con él fue bueno.