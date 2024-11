Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: registro, requisitos y monto del apoyo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante el primer trimestre de 2025 se habilitará el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. En UnoTV.com te compartimos lo que debes saber.

¿A quiénes va dirigida la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025?

El objetivo de la beca es fomentar que los alumnos de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con Cobertura Total puedan concluir sus estudios.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal.

Sin embargo, los estudiantes que pueden obtenerla son:

Alumnos inscritos en IPES consideradas con Cobertura Total . El listado lo puedes consultar al dar clic AQUÍ.

consideradas con . El listado lo puedes consultar al dar clic AQUÍ. Alumnos inscritos en cualquier otra IPES dentro del universo de atención deberán tener 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

¿Cuándo inicia el registro?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, de acuerdo con la SEP, abrirá su registro en el primer trimestre de 2025, por lo que debes estar al pendiente de las fechas.

Las escuelas prioritarias o de Cobertura Total son:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de Educación Intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez

Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla.

Escuelas Normales Federales y Estatales

Universidades ubicadas en localidades prioritarias

Universidad de las Lenguas Indígenas de México

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro iniciará en 2025. Foto: Cuartoscuro / Especial

¿De cuánto es el monto de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), los beneficiarios del programa reciben 2 mil 800 pesos mensuales durante los 10 meses del ciclo escolar.

El apoyo se entregará hasta por un máximo de 45 mensualidades por becario, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Al igual que con otros programas del Gobierno de México, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se paga a través de la Tarjeta del Bienestar.

¿Cómo inscribirse al programa?

El registro para el programa se realiza por medio de la plataforma digital del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Los alumnos deberán llenar su solicitud durante la convocatoria. La primera se emite durante el primer semestre del ciclo escolar, que cubre tres bimestres (septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero).

Asimismo, la segunda etapa se habilita durante el segundo semestre del ciclo escolar, que abarca dos bimestres (marzo-abril y mayo-junio).

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025?

Si deseas inscribirte al programa del proyecto de Becas Benito Juárez, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

Ser alumno con inscripción vigente en licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o profesional asociado en IPES con Cobertura Total .

con inscripción vigente en licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o profesional asociado en con . Ser alumno de IPES que no estén consideradas como de Cobertura Total y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela pública escolarizada .

que no estén consideradas como de Cobertura Total y haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna . Ser alumno con inscripción vigente en IPES que no estén consideradas como de Cobertura Total y tener 29 años al 31 de diciembre de 2024.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro contempla atender a estudiantes de IEPS sin considerar los requisitos de edad o situación económica.

Sin embargo, se le otorga mayor preferencia a las escuelas de localidades prioritarias, las cuales puedes consultar al dar clic AQUÍ, así como a los siguientes sectores:

Becarios del programa

Mujeres indígenas y afromexicanas

Hombres indígenas y afromexicanos

Personas originarias de una localidad o municipio de alta o muy alta marginación

Si no estudias en alguna IPES o tu escuela no se ubica en una localidad prioritaria, no podrás postularte al programa.