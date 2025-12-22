Embajada de EE. UU. abre convocatoria para becas en inglés para jóvenes de 4 estados

GENERANDO AUDIO...

La Embajada de los Estados Unidos en México recluta a 40 jóvenes de entre 18 y 22 años en Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Veracruz y Villahermosa para integrarse al English Access Scholarship Program, un programa gratuito que ofrece enseñanza del idioma inglés, desarrollo de habilidades laborales y formación en liderazgo comunitario.

¿Qué se sabe de la beca?

La convocatoria está dirigida a estudiantes o buscadores de empleo motivados para aprender inglés, con interés en mejorar sus oportunidades profesionales y dispuestos a convertirse en modelos a seguir dentro de sus comunidades. La postulación no tiene costo y el registro permanecerá abierto hasta agotar los lugares disponibles. Aquí los detalles.

El programa es financiado por la Embajada de los Estados Unidos en México y es implementado por la organización Glasswing, con la cooperación de la red CECATI. Las personas seleccionadas recibirán clases de inglés, formación en habilidades del siglo XXI, uso de Inteligencia Artificial, acercamiento a la cultura americana y preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de actividades relacionadas con la conmemoración America 250.

Quienes participen obtendrán una puntuación oficial del examen TOEFL, una certificación con validez ante la SEP por 360 horas y un certificado de finalización emitido por la Embajada de los Estados Unidos.

Las clases se impartirán martes y jueves de 4:00 a 7:00 de la tarde, del 13 de enero de 2026 al 1 de julio de 2027, con periodos vacacionales en primavera, verano e invierno. La asistencia a todas las sesiones es obligatoria.

Para postularse, los aspirantes deben subir a la plataforma una identificación oficial con fotografía, una declaración escrita de motivos, un video de un minuto en español y sus registros escolares más recientes.

Las sedes del programa se localizan en CECATI 68 Oaxaca, CECATI 133 San Cristóbal, CECATI 95 Villahermosa y CECATI 42 Veracruz.

