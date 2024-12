¿Se te pasaron las fechas? Este día de enero de 2025 podrás inscribirte a la Beca Rita Cetina

El pasado 18 de diciembre concluyeron los registros para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio buenas noticias para quienes no alcanzaron a inscribirse.

Si eres estudiante de secundaria o padre de familia interesado en sumar a tus hijos en este programa del Gobierno de México, aquí en Unotv.com te damos los detalles del anuncio.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que desde el 19 de diciembre, y en lo restante del año, los encargados del programa Beca Rita Cetina estarán en labores de organizar las tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios.

Plásticos que entregarán a partir del 20 de enero de 2025 y de esta forma que se distribuyan los recursos a los estudiantes de secundaria.

Sin embargo, para quienes no alcanzaron a registrarse, Mario Delgado reveló que también a partir del 20 de enero, durante las asambleas para entregar las tarjetas, se harán las inscripciones correspondientes.

“Si a alguien se le pasa el registro, a la hora de ir a la asamblea en la secundaria, al entregar las tarjetas, a partir del 20 de enero, pues ahí lo vamos a registrar. De todos modos, se cierra este 18 porque los servidores de la educación ya no pueden andar en asambleas porque tienen organizar las tarjetas para las entregas, pero no se preocupen, si no lograron inscribirse, a la hora de ir a la secundaria, ahí los vamos a inscribir y ahí les vamos a dar su beca”.