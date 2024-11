Una guía de seguridad para reaccionar al acoso digital | Foto: Getty Images

El 23% de las mujeres a nivel global han manifestado haber sufrido abuso o acoso digital al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres. Yulia Pavlova es una víctima más de este tipo de violencia que, según dijo a la empresa de ciberseguridad Kaspersky, la llevó a perder su sentido de identidad y libertad.

“Me sentía atrapada”: Yulia Pavlova y el acoso digital

Yulia estuvo casada por siete años con un hombre que vivía convencido de ser vigilado, razón por la que guardaba armas en casa y evitaba que tanto él como su esposa usaran las redes sociales; un día, su relación se volvió tan tensa hasta que ella decidió seguir adelante sin él, según dijo a Kaspersky.

Se divorciaron y Pavlova entabló una relación hasta que, un año después, su exesposo reapareció hackeando su correo electrónico y dejando mensajes perturbadores, así como videos de su nueva pareja.

“Encontré grabaciones de video de mi nueva pareja con otra persona, escondidas en mi carpeta de borradores. Mi ex de alguna manera lo había filmado afuera de la casa, escalando árboles o instalando cámaras para capturarlo todo. Me dijo: ‘No deberías haber usado una contraseña tan simple'”. Yulia Pavlova a Kaspersky

Su exmarido acosaba a todos sus seres cercanos e, incluso, le advirtió que si no volvía con él, lastimaría a su nueva pareja, llegando a amenazar a los sobrinos de éste último. “Estará en tu conciencia“, amenazó.

Producto de esta situación, la salud de Yulia se deterioró hasta acabar en el hospital. En ese momento de vulnerabilidad, buscó a su exesposo en busca de apoyo y, sin darse cuenta, le dio la oportunidad de volver a su vida.

Ambos volvieron a estar juntos, tuvieron una hija y parecía que habían encontrado una vida estable, hasta que, eventualmente, él tomó el control del teléfono, coreo electrónico y todas las cuentas de Pavlova.

“Empecé a sospechar que había instalado ‘stalkerware‘ en mi teléfono, que rastreaba cada uno de mis movimientos y mensajes”, dijo la víctima de acoso digital a Kaspersky.

“No pude soportarlo más”

Tras percatarse de este mecanismo de control, Yulia Pavlova aprovechó un momento en que su esposo dormía para agarrar sus cosas, recoger a su hija de la escuela y escapar de su abusador.

Sin embargo, el acoso no cesó, pues al tener rastreado su celular por GPS, encontró su auto y se lo llevó. “Llamé a la policía, pero no le dieron importancia: todavía tenía una llave de repuesto y, como estaba en el seguro, no podían tratarlo como un robo y no vieron ningún delito”, declaró ella.

Además, él instaló cámaras afuera del edificio de Yulia, según dijo a Kaspersky; sin embargo, aunque lo denunció, las autoridades la desestimaron diciendo que se trataba de un asunto personal entre ex cónyuges.

Finalmente, la mujer logró mudarse lejos de su expareja junto con su hija, pero siguió el acoso digital, incluso en el día de su cumpleaños, provocándole un episodio de horror y humillación que no tuvo consecuencias legales.

“En mi cumpleaños, editó videos explícitos con escenas de sitios para adultos, insertando clips míos de viejas grabaciones caseras y los envió desde mi teléfono a todos los que estaban en mi lista de contactos: amigos, colegas, familiares y socios comerciales”. Yulia Pavlova a Kaspersky

Yulia se dio cuenta de que, pese a cambiar de número de teléfono, mantenía su cuenta de Gmail y esta podía ser la forma en que su expareja seguía accediendo a sus datos, hasta que cambió de correo.

Actualmente, han pasado tres años desde que Pavlova dejó a su acosador, y según su testimonio, él sigue estacionándose cerca de ella para mirarla, aún trata de reestablecer sus contraseñas y le envía mensajes a través de transferencias bancarias, a veces con dinero y a veces con amenazas.

“El momento más aterrador fue cuando descubrí en la aplicación bancaria una cuenta nueva a mi nombre, una cuenta que yo no había abierto. Cuando llamé al banco, me dijeron que mi exmarido había creado la cuenta, y que había traído copias de mis documentos y un poder notarial“, dijo Yulia.

Al pedirle a los empleados del banco que cerraran la cuenta inmediatamente, se negaron argumentando que sólo quien la abrió podía cerrarla y sugiriendo que era inofensivo, pues “simplemente podrás recibir dinero“.

Yulia interpretó este acto como una “forma de demostrar su poder sobre mí: ‘Estoy cerca. Puedo llegar a ti, incluso así”. Además, ella temía que su expareja usara dicha cuenta para actividades ilegales en su nombre.

Como última medida, amenazó a la institución bancaria con demandarla si no cerraban la cuenta, con lo que finalmente cedió a favor de Yulia Pavlova.

¿Cómo se recuperó Yulia del acoso digital?

Yulia le dijo a Kaspersky que, a través de terapia, el apoyo de seres queridos y su trabajo en la Fundación Síndrome del Amor, comenzó a reconstruirse hasta ser capaz de enfrentarse a su expareja y decirle que ya no le tenía miedo.

“Me llevó años recuperar mi sentido de identidad y libertad, pero con el tiempo, recuperé mi fuerza. Aprendí que el miedo sólo tiene poder cuando dejamos que nos controle”. Yulia Pavlova

Finalmente, volvió a acercarse a la policía y, con el apoyo de una institución psiquiátrica, le ordenaron al acosador de Pavlova someterse a un tratamiento.

“No sé qué me depara el futuro, pero estoy preparada para afrontarlo de frente”, remató.

¿Qué hacer si eres víctima de acoso digital?

Al respecto del caso de Yulia Pavlova y otras situaciones de acoso digital, Kaspersky publicó una “Guía de seguridad digital” con pasos prácticos para reducir el riesgo de acoso en línea o acoso cibernético.

1. Denuncia y bloquea cuentas sospechosas

Kaspersky llama a los usuarios a denunciar si no conocen a la persona o entidad detrás de una cuenta que esté interactuando de manera incómoda. Además, los expertos aconsejan bloquear dicha cuenta de inmediato.

“Eliminar su acceso minimiza el riesgo de ser el objetivo de alguien con intenciones maliciosas. Las cuentas sospechosas pueden intentar recopilar información personal a través de mensajes, comentarios o etiquetas”. Kaspersky

2. Limita tu información pública

Información personal y confidencial como dirección de domicilio, número de teléfono o actividades rutinarias no debería revelarse públicamente, de acuerdo con los expertos en ciberseguridad.

“Antes de compartir fotos, verifica que la imagen no revela ubicaciones identificables ni información personal”, recomienda Kaspersky, la cual también llama a revisar que no aparezcan detalles de fondo como:

Números de casas

Señales de calles

Puntos de referencia

“Los extraños pueden usar pequeñas pistas en las fotos para rastrear su ubicación o datos personales”, remata la compañía de ciberseguridad.

3. Revisa la configuración de privacidad de las redes sociales

Las personas deberían configurar sus perfiles como privados y limitar quién puede ver sus publicaciones, fotos y actualizaciones, así como quién puede comunicarse con el usuario mediante mensajes directos, publicaciones o etiquetar en fotos. “Solo las personas de confianza deberían tener acceso a tu presencia en línea”, dice Kaspersky.

4. Actúa con cautela al compartir tu ubicación en las redes sociales

Otro consejo de Kaspersky es desactivar los servicios de ubicación en redes sociales y evitar compartir la ubicación en tiempo real en línea, ya sea a través de publicaciones o registros automáticos: “Esto ayuda a evitar que los acosadores rastreen tu paradero en tiempo real”.

5. Usa contraseñas seguras y únicas para cada cuenta

También es útil generar contraseñas únicas para cada una de cuentas usando un administrador de contraseñas. También se recomienda:

Evita reutilizar contraseñas en diferentes plataformas

Reutilizar contraseñas aumenta el riesgo de que tus cuentas se vean comprometidas si un acosador obtiene acceso a una

Fuente: Kaspersky

6. Ten cuidado al registrarte en línea

Muchos sitios web requieren registros por correo electrónico, lo que puede aumentar la visibilidad de los usuarios en línea. Es recomendable utilizar una cuenta de correo electrónico secundaria específicamente para registros públicos o menos esenciales, como comercio electrónico o gimnasios.

“Este enfoque limita el acceso a tu correo electrónico principal, manteniéndolo más seguro de remitentes desconocidos o fugas de datos”. Kaspersky

7. Activa la autenticación de dos factores (2FA)

Una nueva recomendación es agregar una capa adicional de seguridad a tus cuentas al habilitar la 2FA, que requiere una segunda forma de verificación (como un código enviado a tu teléfono) antes de iniciar sesión. Esto evita el acceso no autorizado incluso si alguien tiene la contraseña del usuario.

8. Bloquea el acceso a tus dispositivos con seguridad biométrica

Es aconsejable asegurar que teléfonos y computadoras portátiles tengan pantallas de bloqueo seguras, así como configurarlas para que requieran una contraseña o verificación biométrica (por ejemplo, huella digital, identificación facial), según Kaspersky.

9. Utiliza una VPN para la seguridad en línea

Una VPN agrega una capa adicional de privacidad al ocultar la dirección IP del usuario, lo que hace que sea más difícil para los acosadores rastrear tu actividad en línea. “Es especialmente importante si usas una red Wi-Fi pública“, según la empresa de ciberseguridad.

10. Cierra la sesión de tu cuenta después de cada uso

Mantener la sesión iniciada en una cuenta puede facilitar que personas no autorizadas accedan a sus datos. Cerrar la sesión agrega una capa adicional de protección contra posibles miradas indiscretas, según los especialistas.

“Cierra siempre la sesión de tu cuenta cuando hayas terminado, especialmente en dispositivos compartidos o públicos. Habilita las funciones de cierre de sesión automático si están disponibles, ya que te cierran la sesión después de un período de inactividad”. Kaspersky

11. Controla tus cuentas para detectar actividad sospechosa

Los expertos recomiendan a los usuarios revisar regularmente su correo electrónico y redes sociales para detectar inicios de sesión no autorizados o actividad sospechosa. Muchas plataformas ofrecen alertas si se detectan intentos de inicio de sesión inusuales, dice Kaspersky.

12. Limpia tu presencia digital con regularidad

Otra medida contra el acoso digital es realizar una “limpieza digital” mensual o trimestral para mejorar la seguridad. “Elimina seguidores que parezcan sospechosos, cancela la suscripción a servicios en línea que no uses, renueva las contraseñas, elimina cuentas obsoletas o que no uses y realiza una búsqueda en línea de tu nombre para verificar qué información está disponible públicamente”, aconseja la compañía.

13. Evita los enlaces sospechosos y de phishing

Evitar hacer clic en enlaces no solicitados o descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos es una medida contra el acoso digital, ya que podría tratarse de intentos de robar tus datos o comprometer la seguridad de los usuarios.

Siempre se debe verificar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente y denunciar el spam inmediatamente para filtrar futuros intentos de phishing. “Los acosadores pueden usar técnicas de phishing para obtener acceso a tu información personal”, remata Kaspersky.

14. Utiliza herramientas antiacoso

Con el objetivo de evitar acoso digital, se recomienda instalar software de seguridad que incluya funciones para detectar y prevenir el acoso, como herramientas antispyware y antiseguimiento.

15. Sé selectivo con lo que almacenas en la nube

Finalmente, los usuarios deben evitar subir información altamente sensible o privada al almacenamiento en la nube. “Considere qué datos almacena y si es absolutamente necesario mantenerlos en línea”, señalan los expertos.

Cuantos menos archivos sensibles se almacenen en la nube, menos atractiva será una cuenta para cualquiera que intente obtener acceso no autorizado. Es pertinente almacenar datos extremadamente personales fuera de línea en unidades locales seguras y cifradas siempre que sea posible.