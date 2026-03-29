Artemisa II, la NASA regresa a la Luna: fecha de lanzamiento, itinerario completo y astronautas que harán historia

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Todo lo que debes saber de la misión Artemisa II de la NASA | Foto: AFP

Artemisa II es el vuelo tripulado de la NASA para sobrevolar la Luna, como parte de un programa mayor que pretende llevar de regreso a los humanos a la superficie lunar. El miércoles 1 de abril, cuatro astronautas abordarán la nave espacial Orión para una travesía de 10 días.

Aunque esta tripulación no alunizará, se trata de un acontecimiento histórico, pues permitirá probar los sistemas que llevarán al humano de vuelta a la Luna por primera vez en 57 años.

¿Cuándo y cómo ver Artemisa II?

El lanzamiento de Artemisa II está previsto para el miércoles 1 de abril a las 14:45 horas (tiempo del Centro de México), es decir, a las 16:45 horas en tiempo del Este de Estados Unidos.

NASA transmitirá el acontecimiento en vivo y estará disponible a través de sus cuentas de YouTube, Facebook y X. Además, estará disponible a través de NASA+.

“Hace más de 50 años, la humanidad se reunió para presenciar el programa Apolo. Hoy te invitamos a vivir otro momento histórico: el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada de exploración espacial de nuestra generación”. NASA

Itinerario completo de la NASA para su misión lunar

A pesar de que el despegue de Artemisa II será el miércoles 1 de abril, la NASA tiene programadas actividades desde el domingo 29 de marzo con conferencias de prensa previas al vuelo.

Domingo, 29 de marzo

09:30 horas – Los miembros de la tripulación de Artemis II responderán virtualmente a las preguntas de los periodistas desde su centro de cuarentena.

14:00 horas – La NASA ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el estado del lanzamiento.

Lunes, 30 de marzo

17:00 horas – Tras una reunión de gestión de la misión, la NASA ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre los preparativos del lanzamiento.

Martes, 31 de marzo

13:00 horas – La NASA ofrecerá una rueda de prensa previa al lanzamiento.

Miércoles, 1 de abril

7:45 ​​a. m.: Comienza la transmisión en directo de las operaciones de carga de combustible en el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA, incluyendo imágenes del cohete y audio de un comentarista.

12:50 p. m.: Comienza la transmisión en directo del lanzamiento en NASA+. La transmisión continuará en YouTube una vez que se desplieguen los paneles solares de Orion en el espacio.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la NASA celebrará una rueda de prensa posterior al lanzamiento, una vez que la etapa superior del cohete SLS realice la maniobra de encendido para enviar a Orion y su tripulación a la órbita terrestre alta.

¿En qué consistirá Artemisa II?

El vuelo de prueba de Artemisa II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis, según la página oficial de la agencia espacial estadounidense.

En su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion, los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

“Esta misión demostrará que los sistemas de soporte vital críticos de Orion están listos para mantener a nuestros astronautas en futuras misiones de mayor duración y permitirá que la tripulación ponga en práctica operaciones esenciales para el éxito misiones futuras”. NASA

Esta misión lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en una configuración de Bloque 1 del cohete SLS.

Orion efectuará diferentes maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y finalmente situará a la tripulación en una trayectoria de retorno libre desde la Luna en la que la gravedad de la Tierra atraerá de forma natural a la nave de regreso después de su sobrevuelo lunar.

La tripulación de Artemisa II viajará cerca de 7 mil 400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna. Desde este punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a más de 400 mil kilómetros en el fondo.

Con un viaje de regreso de unos cuatro días, se espera que la misión dure cerca de 10 días.

Después de Artemisa II, Orion volverá a viajar a la Luna con tripulación, esta vez para hacer historia cuando los próximos astronautas caminen sobre la superficie lunar durante la misión Artemisa IV.

¿Por qué no alunizará?

El Dr. Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, explicó que la razón principal por la que Artemisa II no alunizará es porque esta misión es equivalente a la Misión Apolo 8, la cual fue preparativa antes de que Apolo 11 pudiera alunizar.

En el caso de Artemisa, la segunda misión está pensada para que los astronautas hagan el viaje, validen que el traslado es viable, comprueben que los sistemas funcionen y, posteriormente, se hagan más misiones antes de alunizar.

“Artemisa 2 es Apolo 8, esencialmente, es necesaria. Es llevar esta gente hasta ahí, no alunizar porque es sumamente complejo, pero que le de la vuelta y volver, además de probar todo. Estás repitiendo, en forma más compacta, eso”. Dr. Gustavo Medina Tanco, UNAM

Posteriormente, se estimaba que Artemisa III fuera la misión con la que los humanos llegarían a la superficie de la Luna; sin embargo, la idea de la NASA cambió completamente, según el Dr. Medina Tanco.

¿Qué sigue para el programa Artemisa?

De acuerdo con el especialista de la UNAM, el cohete Orión que llevará a los astronautas a la Luna se ha lanzado poco, por lo que el equipo de la NASA no ha podido aprender lo suficiente de su propia nave para lanzarla a la superficie lunar.

“Estamos en Artemisa II haciendo lo que Apolo 8, es decir, cuando se hicieron las misiones Apolo en el cohete Saturno, se lanzaba mucho, cuando lanzas frecuentemente el cohete aprendes todos los problemas, procedimientos y conoces todos los defectos y los puedes arreglar”, explicó.

En este sentido, reprochó que la última vez que se lanzó el módulo de Orión fue en Artemisa I, es decir, en diciembre de 2022, hace casi cuatro años. Por otro lado, Artemisa III se lanzaría en 2028. “Lo estás lanzando casi cada tres años y no aprendes”, remató.

Por esta razón, la NASA sí lanzará la tercera misión, pero sin astronautas. El objetivo es ir a la órbita de la Tierra, hacer maniobras, tratará de conectarse con los módulos de alunizaje y, hasta 2028, se ejecutaría dos lanzamientos con alunizaje previsto.

La primera misión se haría a inicios de 2028 y la segunda se tiene contemplada para finales de año. “Estarías mandando casi que una Artemisa por año para acelerar ese proceso de aprendizaje”, celebró el Dr. Gustavo Medina Tanco.

Desde la perspectiva del experto argentino, Artemisa III sería una especie de equivalente a las misiones Apolo 9 o 10, las cuales fueron el preámbulo directo antes de la alunización del Apolo 11.

“Eso es lo que estaría haciendo, se está tratando de reproducir eso otro, y esos vuelos los necesitas para comprender esa tecnología. Estas cosas no están en los libros, hay que construirlas, probarlas y hay que fallar. Aprender de los errores“, señaló.

¿Quiénes son los astronautas de Artemisa II?

Los astronautas de Artemisa II son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

Reid Wiseman

Reid Wiseman es el comandante de la misión Artemis II de la NASA. Este nativo de Baltimore se desempeñó anteriormente como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41, de mayo a noviembre de 2014.

Imagen: NASA

Durante esta misión de 165 días, Wiseman y sus compañeros de tripulación completaron más de 300 experimentos científicos en áreas como fisiología humana, medicina, ciencias físicas, ciencias de la Tierra y astrofísica.

Establecieron un hito para las investigaciones científicas de la estación al completar un récord de 82 horas de investigación en una sola semana. También trabajó como jefe de la Oficina de Astronautas desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2022.

Victor Glover

Victor Glover ha sido designado como piloto de la misión Artemis II de la NASA alrededor de la Luna. Glover fue seleccionado como astronauta en 2013 mientras se desempeñaba como miembro del cuerpo legislativo en el Senado de Estados Unidos.

Imagen: NASA

Recientemente se desempeñó como piloto de la nave espacial Crew 1 Dragon que voló a la Estación Espacial Internacional, donde también fue ingeniero de vuelo para la Expedición 64/65.

Este nativo de California obtuvo una licenciatura en ingeniería, es aviador naval y fue piloto de pruebas en los aviones F/A‐18 Hornet, Super Hornet y EA‐18G Growler.

Christina Koch

Christina Koch es una exploradora e ingeniera que se convirtió en astronauta en 2013, y se desempeñará como especialista de misión para la misión Artemis II de la NASA.

Su experiencia previa en vuelos espaciales consiste en vivir y trabajar en la Estación Espacial Internacional durante casi todo 2019 como parte de las Expediciones 59, 60 y 61. Koch pasó un total de 328 días consecutivos en el espacio y participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente de mujeres.

Imagen: NASA

Trabajó como jefa de la Subdivisión de Asignación de Tripulaciones en la Oficina de Astronautas e hizo una rotación como asistente de integración técnica para la dirección del centro Johnson de la NASA.

Antes de convertirse en astronauta, la experiencia de Koch abarcó tanto el desarrollo de instrumentos para misiones de ciencia espacial como realizar ingeniería científica de campo a distancia en la Antártida y el Ártico.

Jeremy Hansen

Nacido en London, provincia de Ontario, Canadá, el coronel Jeremy Hansen es un astronauta canadiense de la CSA (las siglas en inglés de Agencia Espacial Canadiense) y expiloto de combate.

Tiene una amplia experiencia en operaciones de misión y roles de liderazgo. Ha sido designado como especialista de misión para la misión Artemis II, lo que lo convertirá en el primer canadiense en volar alrededor de la Luna.

Imagen: NASA

Hansen fue seleccionado como astronauta en 2009 y completó su formación como candidato a astronauta en 2011. Trabajó como comunicador de cápsula (capcom) en el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston y participó en misiones internacionales de capacitación, incluyendo el programa CAVES de la ESA (Agencia Espacial Europea) en 2013 y la misión submarina NEEMO 19 de la NASA en 2014.

También participó en varias expediciones de capacitación en geología de campo, incluyendo una expedición en el Ártico canadiense. En 2017, se convirtió en el primer canadiense en dirigir una clase de astronautas de la NASA.

Conoce la nave Orión

Orión es la nave espacial con mayor capacidad de la NASA, según Luis Saucedo, subdirector de los módulos de tripulación y servicio de Orión.

Desde su perspectiva, los sistemas de esta nave son capaces de soportar cuatro tripulantes, llevándolos y regresándolos a una alta velocidad después de ir a la Luna.

“El módulo de la tripulación tiene sistemas de apoyo vital y hay sistemas de navegación para controlar la nave. Y hay otros sistemas también, como los inodoros, que es un sistema nuevo. Sistemas para calentar su comida y tener agua potable”. Luis Saucedo, subdirector de los módulos de tripulación y servicio de Orión

Por otro lado, el módulo de servicio está construido por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y cuenta con sistemas de propulsión, de oxígeno, nitrógeno, tanques de agua y sistemas eléctricos vitales para la ejecución de Artemisa II.

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