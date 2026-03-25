NASA lanza la última llamada para enviar tu nombre a la Luna como parte de Artemisa II

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¿Cómo mandar tu nombre para la Misión Artemis II a la Luna? | Foto: AFP

La NASA lanzó este miércoles 25 de marzo el último llamado para que los usuarios manden su nombre y “acompañen” la misión Artemisa II a la Luna. Cabe destacar que el lanzamiento de la nave Orión a la órbita lunar está programado para el próximo miércoles 1 de abril.

“¿Quieres que tu nombre vaya a bordo de la primera misión lunar tripulada en más de 50 años? Regístralo y obtén tu tarjeta de embarque virtual”. NASA

¡Manda tu nombre a la Luna con Artemisa II!

Como parte de Artemisa II, la NASA invitó al público a unirse al vuelo de prueba en el que cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra para poner a prueba los sistemas necesarios para la exploración del espacio profundo.

En septiembre de 2025, se anunció que, como parte de la iniciativa de la agencia “Envía tu nombre con Artemis II”, cualquiera podía asegurar su lugar a registrándose antes del 21 de enero; sin embargo, la convocatoria se extendió hasta este mes.

Los nombres de los participantes viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) junto a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

Los nombres recopilados se incluirán en una tarjeta de memoria SD que será cargada a bordo de Orion antes del lanzamiento. A cambio, los participantes pueden descargar una tarjeta de embarque con su nombre como un recuerdo coleccionable.

¿Cómo mandar tu nombre y sacar tu tarjeta de embarque?

Los usuarios que deseen mandar su nombre y adquirir su tarjeta de embarque para la misión Artemisa II de la NASA deben seguir estos pasos:

Entra a la página oficial de la NASA

Escribe tu nombre, apellidos y crea un código PIN de cuatro a siete dígitos No pierdas tu código PIN. La NASA no puede recuperar un PIN perdido, por lo que tendrás que guardar el tuyo si quieres buscar tu tarjeta de embarque en el futuro.

Descarga tu tarjeta de embarque

Presiona el botón de “¡Únete a la NASA como invitado virtual de Artemis II y manténte informado!”

Escribe tu correo electrónico y repite tu nombre y apellidos

Descarga tu pasaporte

Al final del proceso, el usuario adquirirá su propia tarjeta de embarque para Artemisa II que podrá imprimir y enmicar como recuerdo de la misión.

Además, se podrá descargar un PDF con el “pasaporte espacial” a la Luna que el usuario solo tendrá que imprimir y armar conforme a las instrucciones correspondientes.

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