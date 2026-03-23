Artemisa II no alunizará el 1 de abril: experto de la UNAM explica por qué y cuál es el verdadero objetivo de la NASA

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¿Por qué Artemisa II no tocará la superficie lunar? | Foto: AFP

La misión Artemisa II de la NASA será el primer sobrevuelo lunar tripulado de la agencia espacial en 50 años, es decir, no está planeado para alunizar. Después de este viaje, la nave Orion viajará una vez más a la Luna con tripulación, esta vez para hacer historia cuando los próximos astronautas caminen sobre la superficie lunar durante la misión Artemis IV.

Un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también precisó que el objetivo de Estados Unidos (EE.UU.) en la Luna es sentar las bases para “crear una economía lunar“, por lo que la idea de que el Programa Artemisa pretenda llevar al humano a Marte luce inviable al momento.

¿Por qué Artemisa II no alunizará?

El Dr. Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, explicó que la razón principal por la que Artemisa II no alunizará es porque esta misión es equivalente a la Misión Apolo 8, la cual fue preparativa antes de que Apolo 11 pudiera alunizar.

En el caso de Artemisa, la segunda misión está pensada para que los astronautas hagan el viaje, validen que el traslado es viable, comprueben que los sistemas funcionen y, posteriormente, se hagan más misiones antes de alunizar.

“Artemisa 2 es Apolo 8, esencialmente, es necesaria. Es llevar esta gente hasta ahí, no alunizar porque es sumamente complejo, pero que le de la vuelta y volver, además de probar todo. Estás repitiendo, en forma más compacta, eso”. Dr. Gustavo Medina Tanco, UNAM

Hasta el momento, la NASA estima que el lanzamiento de Artemisa II sea el 1 de abril o en una fecha cercana en caso de que todo salga de acuerdo con los planes.

Posteriormente, se estimaba que Artemisa III fuera la misión con la que los humanos llegarían a la superficie de la Luna; sin embargo, la idea de la NASA cambió completamente, según el Dr. Medina Tanco.

¿Qué sigue y por qué Artemisa III tampoco alunizará?

De acuerdo con el especialista de la UNAM, el cohete Orión que llevará a los astronautas a la Luna se ha lanzado poco, por lo que el equipo de la NASA no ha podido aprender lo suficiente de su propia nave para lanzarla a la superficie lunar.

“Estamos en Artemisa II haciendo lo que Apolo 8, es decir, cuando se hicieron las misiones Apolo en el cohete Saturno, se lanzaba mucho, cuando lanzas frecuentemente el cohete aprendes todos los problemas, procedimientos y conoces todos los defectos y los puedes arreglar”, explicó.

En este sentido, reprochó que la última vez que se lanzó el módulo de Orión fue en Artemisa I, es decir, en diciembre de 2022, hace casi cuatro años. Por otro lado, Artemisa III se lanzaría en 2028. “Lo estás lanzando casi cada tres años y no aprendes”, remató.

Por esta razón, la NASA sí lanzará la tercera misión, pero sin astronautas. El objetivo es ir a la órbita de la Tierra, hacer maniobras, tratará de conectarse con los módulos de alunizaje y, hasta 2028, se ejecutaría dos lanzamientos con alunizaje previsto.

La primera misión se haría a inicios de 2028 y la segunda se tiene contemplada para finales de año. “Estarías mandando casi que una Artemisa por año para acelerar ese proceso de aprendizaje”, celebró el Dr. Gustavo Medina Tanco.

Desde la perspectiva del experto argentino, Artemisa III sería una especie de equivalente a las misiones Apolo 9 o 10, las cuales fueron el preámbulo directo antes de la alunización del Apolo 11.

“Eso es lo que estaría haciendo, se está tratando de reproducir eso otro, y esos vuelos los necesitas para comprender esa tecnología. Estas cosas no están en los libros, hay que construirlas, probarlas y hay que fallar. Aprender de los errores“, señaló.

Así será Artemisa II, según la NASA

El vuelo de prueba de Artemisa II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis, según la página oficial de la agencia espacial estadounidense.

En su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion, los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

“Esta misión demostrará que los sistemas de soporte vital críticos de Orion están listos para mantener a nuestros astronautas en futuras misiones de mayor duración y permitirá que la tripulación ponga en práctica operaciones esenciales para el éxito misiones futuras”. NASA

Esta misión lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en una configuración de Bloque 1 del cohete SLS.

Orion efectuará diferentes maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y finalmente situará a la tripulación en una trayectoria de retorno libre desde la Luna en la que la gravedad de la Tierra atraerá de forma natural a la nave de regreso después de su sobrevuelo lunar.

Los astronautas de Artemisa II son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

La tripulación de Artemisa II viajará cerca de 7 mil 400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna. Desde este punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a más de 400 mil kilómetros en el fondo.

Con un viaje de regreso de unos cuatro días, se espera que la misión dure cerca de 10 días.

Después de Artemisa II, Orion volverá a viajar a la Luna con tripulación, esta vez para hacer historia cuando los próximos astronautas caminen sobre la superficie lunar durante la misión Artemisa IV.

¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos en la Luna?

La NASA explica que el objetivo del Programa Artemisa es explorar más regiones de la Luna que nunca y crear una presencia duradera en el espacio profundo.

Sin embargo, el Dr. Gustavo Medina Tanco explicó que el objetivo del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), bajo presión del empresario Elon Musk, es ir a Marte en el futuro.

“No es muy claro qué quiere realmente y, como tal, lo que más ponen a la punta, al menos aparentemente, como interés es la parte pura y exclusivamente científica. Aprender cómo sobrevivir en la Luna para después ir a Marte y cosas por el estilo”. Dr. Gustavo Medina Tanco, UNAM

No obstante, el experto aseguró que el objetivo final va más allá de ir a Marte, pues aún se trata de una misión extremadamente compleja y poco viable.

¿El objetivo real? Hacer una economía en la Luna, trasladando primero la tecnología usada en la Tierra hasta la Luna para que, posteriormente, el satélite natural de la Tierra sea una base como tal.

“Estás haciendo primero toda una economía entorno de las órbitas terrestres, como internet, observación de la Tierra, manufactura en órbita, productos biotecnológicos, turismo, producción de energía solar en órbita para ser utilizada en la Tierra, etcétera, y después pasar todo eso a la Luna“, detalló

Posteriormente, se podría pensar en la producción de tierras raras en la Luna, construcción de infraestructura en la Luna para ciencia o industria, hasta llegar a construir naves espaciales en la superficie lunar.

Según el Dr. Medina Tanco, es más fácil construir naves espaciales en la Luna, así como lanzarlas porque la gravedad de la Tierra es diferente. A partir de ahí, se puede pensar en ir a asteroides próximos ricos en metales preciosos como:

Platino

Oro

Tierras raras

Fuente: Dr. Gustavo Medina Tanco, UNAM

¿Por qué es difícil pensar en llegar a Marte en este momento?

El Dr. Gustavo Medina Tanco cuestionó que el aprendizaje en la Luna sea el único peldaño para llegar a Marte. Señaló que, mientras el viaje lunar toma apenas cuatro días, una misión tripulada al planeta rojo requeriría de al menos dos años entre trayecto y espera.

Un viaje de tal magnitud implica riesgos definitivos, pues si algo falla en la ruta, no hay retorno inmediato posible. Para el especialista, el costo humano y logístico es altísimo, ya que la supervivencia en un entorno tan hostil exige infraestructura que aún no poseemos.

Incluso si se lograra reducir el costo de los pasajes, queda la gran incógnita sobre la sustentabilidad de la vida allá. No basta con llegar; se requiere fabricar desde ropa y herramientas hasta alimentos, planteando un desafío sobre quién financiaría dicha economía espacial.

A diferencia de Marte, la Luna ofrece condiciones para producir bienes únicos que podrían comercializarse con la Tierra con éxito. Esto permitiría crear un asentamiento viable financieramente, algo que en el planeta rojo resulta, por ahora, una meta económicamente inalcanzable.

Medina Tanco previó que las primeras misiones a Marte serán similares a las del Programa Apolo de los años sesenta. Se enviarán pocos astronautas para tomar fotografías y recolectar muestras científicas, pero tras un par de viajes, el interés y la frecuencia podrían cesar.

Es probable que, tras las misiones iniciales en las próximas décadas, pasen hasta ochenta años antes de volver a intentar el viaje. El experto concluyó que la verdadera expansión ocurrirá solo cuando se descubra una forma barata y rentable de habitar Marte.

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