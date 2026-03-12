¡Será en abril! La humanidad regresará a la Luna tras más de 50 años, NASA pone fecha de despegue para Artemis II

GENERANDO AUDIO...

Artemis II llevará a la Luna cuatro astronautas. Foto: AFP

Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años tiene previsto despegar en el próximo mes de abril, informó la NASA este jueves 12 de marzo. El vuelo hacia el satélite natural y de regreso a la Tierra tendrá una duración de 10 días.

La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, luego de ser postergado en varias ocasiones por problemas técnicos.

Artemis II es la primera misión desde 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 regresó a la Tierra y posteriormente el programa lunar Apolo fue cancelado.

Así será el regreso de la humanidad a la Luna.

¿Cuál es el lanzamiento previo al de Artemis II?

La NASA prevé para el jueves 19 de marzo el traslado del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) junto con la nave espacial Orión hacia la plataforma de lanzamiento 39B.

Con este movimiento, el calendario contempla ventanas de lanzamiento del 1 al 6 de abril, así como nuevas oportunidades durante el resto del mes, hasta el 30 de abril.

Todos los posibles lanzamientos están planeados después del atardecer, entre 16:24 y 20:36 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Qué es la misión Artemis II?

Los cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán a la Tierra, informó la NASA. Y agregó que el vuelo durará 10 días.

La revista Time destacó que la nave Apolo 13 realizó una ruta similar, alcanzando 254 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna en su punto más remoto. Durante 56 años, esa misión mantuvo el récord de distancia, pero Artemis II lo batirá cuando la nave espacial viaje 7500 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna.

Su misión será confirmar que todos los sistemas de la nave espacial funcionan según lo previsto, con la tripulación a bordo, en el entorno real del espacio profundo.

La tripulación estará integrada por cuatro astronautas:

Reid Wiseman , comandante de la misión

, comandante de la misión Victor Glover , piloto

, piloto Christina Koch , especialista de misión

, especialista de misión Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien también será especialista de misión

Cabe recordar que la primera fase del programa, Artemis I, se lanzó en 2022 y consistió en un vuelo no tripulado hacia el satélite natural de la Tierra.

De concretarse el lanzamiento de Artemis II, la humanidad volvería a viajar alrededor de la Luna más de 50 años después de la última misión lunar.

Artemis II no sólo será la primera misión en llegar a la Luna en más de medio siglo, sino que también representará un cambio cultural.

“Koch será la primera mujer en ir a la Luna, Glover la primera persona de color, y Hansen, canadiense, el primer no estadounidense”, destacó la NASA.

