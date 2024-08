Descubren posibles depósitos de agua líquida bajo la superficie de Marte

Foto: Shutterstock//ilustrativa.

El análisis realizado por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, proporciona la mejor evidencia hasta la fecha de que Marte todavía tiene agua líquida además de la congelada en sus polos, así lo dio a conocer la institución este lunes 12 de agosto a través de un comunicado.

De ser esto cierto, se prepararía el terreno para nuevas investigaciones que consideren la posibilidad de habitar el planeta y continúen la búsqueda de vida en un lugar distinto a la Tierra.

[TE PODRÍA INTERESAR: Se observan grandes surcos tallados por el agua en Marte]

“Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Un punto de partida útil es identificar dónde se encuentra el agua y cuánta hay”, afirmó Vashan Wright, geofísico del Instituto.

La consideración de que haya agua líquida en Marte fue posible gracias a los datos recopilados por la sonda Mars In Sight durante una misión de cuatro años que finalizará en 2022.

El módulo de aterrizaje recopiló información del suelo directamente debajo de él sobre variables como la velocidad de las ondas sísmicas de Marte, a partir de las cuales los científicos pueden inferir qué sustancias residen debajo de la superficie.

Los datos se incorporaron a un modelo basado en una teoría matemática de la física de las rocas. A partir de él, los investigadores determinaron que la presencia de agua líquida en la corteza explicaba de manera más plausible los datos.

[TE PODRÍA INTERESAR: Científicos descubren vapor de agua en la atmósfera de Marte]

“Si bien los datos disponibles se explican mejor por una corteza media saturada de agua, nuestros resultados resaltan el valor de las mediciones geofísicas y mejores restricciones sobre la mineralogía y la composición de la corteza de Marte”, escribieron los autores de estos hallazgos publicados en la semana del 12 de agosto en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.