Luna de lobo: se acerca la primera Luna llena del 2026, se verá más grande y brillante

GENERANDO AUDIO...

Luna de lobo 2026, para arrancar el calendario lunar. Foto: Getty

La Luna de lobo 2026 se verá el próximo sábado 3 de enero y será la primera Luna llena del año, así lo destaca el sitio web starwalk. El medio especializado en astronomía mencionó que el satélite natural de la Tierra se verá ese día un 6% más grande y un 12% más brillante que el promedio.

En total serán 13 lunas llenas las que se presenten durante el próximo año, prácticamente una por cada mes, según starwalk.

¿Qué hace especial a la Luna llena de enero de 2026?

La Luna de lobo 2026 es la primera superluna del año y no habrá otra, sino hasta noviembre, con la Luna del castor.

El 3 de enero, la Luna llena aparecerá cerca de Júpiter y Pollux en el cielo nocturno. Pollux también es una de las estrellas que forman el famoso asterismo del Hexágono de Invierno, que está compuesto por Sirius (Canis Major), Procyon (Canis Minor), Rigel (Orion), Aldebaran (Taurus), Pollux (Gemini) y Capella (Auriga).

Durante esa noche, el satélite natural de la Tierra y Júpiter quedarán bellamente enmarcados por el Hexágono de Invierno, creando una escena espectacular y muy fotogénica.

Significado de la Luna del lobo de enero

La Luna de lobo 2026 es la primera después del solsticio de invierno en el hemisferio norte, según la tradición europea también puede llamarse Luna después de Yule (Moon After Yule).

La creencia nación cuando se escuchó a los lobos hambrientos que aullaba a la Luna durante las frías noches de enero, y de este modo los aldeanos de América y Europa la bautizaron.

Otros nombres para la Luna llena de enero incluyen:

Chino: luna de las fiestas

Celta: luna tranquila

Cheroqui: luna fría

Calendario y nombres de las Lunas Llenas de 2026

Luna de Fresa. Foto: Getty

Luna llena: 3 de enero , Luna de lobo

, Luna de lobo Luna llena: 1 de febrero , Luna de nieve

, Luna de nieve Luna llena: 3 de marzo , Luna de sangre

, Luna de sangre Luna llena: 2 de abril , Luna rosa

, Luna rosa Luna llena: 1 de mayo , Luna de las flores

, Luna de las flores Luna Azul (segunda Luna llena del mes): 31 de mayo , Luna azul

, Luna azul Luna llena: 29 de junio , Luna de fresa

, Luna de fresa Luna llena: 29 de julio , Luna del ciervo

, Luna del ciervo Luna llena: 28 de agosto , Luna del esturión

, Luna del esturión Luna llena: 26 de septiembre , Luna de la cosecha

, Luna de la cosecha Luna llena: 26 de octubre , Luna del cazador

, Luna del cazador Luna llena: 24 de noviembre , Luna del castor (superluna)

, Luna del castor (superluna) Luna llena: 24 de diciembre, Luna fría (superluna)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento