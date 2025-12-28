Space X lanzará al espacio un satélite italiano este domingo, y podría verse desde partes de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: SpaceX

Este domingo 28 de diciembre, pasadas las 20:00 horas, podría verse desde parte de México el lanzamiento del cohete CSG-3 de Space X, desde la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial, en California.

Originalmente, el cohete Falcon 9 con el satélite italiano COSMO-SkyMed Second Generation (CSG-3), sería lanzado este sábado, pero tuvo que ser cancelado por una falla en los sistemas en tierra, sin que el vehículo o su carga resultaran afectados.

Mientras que, de acuerdo con Space X, el COSMO-SkyMed Second Generation (CSG-3) es un satélite de la Agencia Espacial Italiana y el Ministerio de Defensa de Italia, que será colocado en la órbita baja terrestre en remplazo a la primera generación del COSMO-SkyMed. Además, el del domingo será el vuelo número 21 del propulsor de primera etapa del Falcon 9.

¿Desde dónde se verá el cohete de Space X?

De acuerdo con la compañía, el Falcon 9 será lanzado desde la plataforma 4E, antes usada por los cohetes Titan y Atlas, ubicada en la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial, localizada entre Santa Bárbara y Monterrey, al norte de Los Ángeles.

Según el horario, el despegue iniciará a las 18:08 horas, (20:08 horas en el centro de México), con posibilidad de escucharse la explosión sónica desde los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura, aunque dependerá del clima, pudiendo también ser visible desde varios puntos del norte de América.

Mientras que en X el cofundador de la página de mapeo de lanzamientos espaciales, MaxQ.App, acotó que no solo podrá verse desde nuestro país el lanzamiento, sino que incluso será casi desde la Ciudad de México, llegando el rango de visión hasta Morelos.

En su cuenta, Dillon acotó que a los 4 minutos de la salida, será visible desde Baja California, Baja California Sur, Sonora y parte de Chihuahua y Sinaloa, cubriéndose el resto de estos dos estados a los 5 minutos.

Agrega que entre los 7 y 8 minutos de vuelo, el cohete podrá observarse desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Y entre los 9 y 10 minutos, desde parte de Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Morelos, siendo este rango el más abierto y cuando el cohete esté más cerca del espacio, aunque su visibilidad dependerá mucho del clima en cada localidad.

