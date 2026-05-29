“La Historia de Tacho” gana la primera edición de Telcel HistorIAs: la conmovedora historia de Carlos Martínez

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Carlos Alfredo Martínez Ochoa, autor de “La Historia de Tacho“, es el ganador de la primera edición de Telcel HistorIAs, un concurso de video con inteligencia artificial que entregó un premio de 200 mil pesos este jueves 28 de mayo en Inspark de Plaza Carso.

El vencedor, oriundo del Valle del Mezquital, Hidalgo, dedicó su triunfo a su esposa e hijo, quienes le acompañaron en su noche especial y prometió utilizar el premio para terminar una casa para sus padres, dos pilares fundamentales para el éxito de Martínez.

Marcos Linares, subdirector de Marketing para Telcel, destacó las historias contadas por los cinco finalistas y los mil 800 participantes del concurso: “Encontramos piezas que nos detonaron emotividad, risas, reflexión, tristeza y lágrimas“.

¡Carlos Martínez es el gran ganador de Telcel HistorIAs 2026!

Después de varios minutos en los que el jurado calificador deliberó, se nombró a Carlos Alfredo Martínez Ochoa como el primer ganador de HistorIAS Telcel gracias a “La Historia de Tacho“.

“Me siento orgulloso de ser del Valle del Mezquital, les mando un saludo a todos mis amigos de allá. Son personas reales que tienen sueños y sacrifican su tiempo para darle lo mejor a sus familias. Este video es para todos ustedes”. Carlos Martínez, ganador de HistorIAs Telcel

“La Historia de Tacho” cuenta la historia de un tlacuache oriundo del Valle del Mezquital cuyo sueño es ser creador de contenido; sin embargo, su origen le ha privado de lograr sus metas. A pesar de eso, está decidido a no soltar su esencia.

El vencedor se llevó un premio de 200 mil pesos, cantidad que se entregó con el objetivo de impulsar la creatividad audiovisual y el uso de herramientas de inteligencia artificial en nuevas narrativas.

La historia detrás de Carlos Martínez y “La Historia de Tacho”

Carlos Martínez y Tacho son, prácticamente, la misma persona. Dos soñadores oriundos de un pueblo hidalguense que encontraron en la inteligencia artificial la forma de expresar su voz cuando pocos querían escucharla.

Durante años, Martínez Ochoa ha tratado por cielo, mar y tierra convertirse en creador de contenido; sin embargo, la lejanía de su residencia ha complicado el camino. A pesar de esto, celebra su historia con orgullo.

“Soy una persona que nació y creció en el Valle del Mezquital y, con los años, mi sueño de ser cineasta y fotógrafo se vio limitado por la zona geográfica, sobre todo por la economía“, señaló. Por otro lado, celebró que Telcel HistorIAs ayudó a que las barreras regionales y económicas se rompieran al momento de contar su historia gracias a la inteligencia artificial. Detrás de Carlos Alfredo se encuentran Ana Lilia, su esposa, y su hijo pequeño Carlos, a quienes considera sus pilares. En medio de uno de los logros más importantes de su vida, el ganador de HistorIAs Telcel no olvidó reconocer a su familia. “Yo creo que, como toda familia mexicana, la familia es primero. Y, para mí, el hecho de que mi esposa sea mi pilar… me apoya en todas mis locuras y este es el resultado de su confianza“, celebró. La propia Ana Lilia, con Carlitos en brazos, se mostró orgullosa y emocionada de su esposo, quien en todo momento dejó en claro que lo más importante para él es la gente que lo ha apoyado desde el inicio. “Es alguien que trabaja por la familia, es un buen hombre, sobre todo amoroso. Ve por nosotros, nos cuida, nos protege y estoy orgullosa de él. Sobre todo agradecida con Dios por esta oportunidad que le ha dado“, dijo Ana Lilia. Carlos Martínez se llevó un premio de 200 mil pesos y aseguró que, en lugar de usar el dinero para impulsar su carrera de creador de contenido y cumplir su sueño, lo ocupará para construirle una casa a sus padres. “Primero es la familia, sin mis papás no hubiera podido estar aquí. Toda su vida, mis papás han pagado renta, han vivido al día, han trabajado duro. Quiero terminarles su casa, cada peso va para ellos, para que tengan su casa y una vejez digna“, remató. Carlos Martínez celebró en Telcel HistorIAs con su familia | Foto: Uno TV ¿Quiénes fueron los cinco finalistas de Telcel HistorIAs?

Carlos Alfredo Martínez resultó ganador entre cinco videos hechos con inteligencia artificial que resultaron finalistas y llegaron a la ceremonia de este 28 de mayo.

“Humanland” de Ángel D. Huerta Z.

“Hacia dónde vamos” de Manuel Hernández M. y Juan Pablo Soto G.

“Descubrí el oro negro” de Enrique Vera C.

“Pongamos la basura en su lugar” de Carlos V. Villanueva V.

“La Historia de Tacho” de Carlos Martínez gana HistorIAs Telcel | Foto: Uno TV

Un grupo de expertos en la materia como Vinicius Covas, Roco de la Portilla, JCL Aragón y Anna Lagos deliberó durante más de 10 minutos quién sería el ganador, confesando que se trató de un trabajo complicado.

Roco de la Portilla, creador de contenido veracruzano especializado en IA, atribuyó el triunfo de Martínez a la historia personal que contó en menos de dos minutos, valorando dicho factor por encima de la complejidad técnica.

“Creo que es un video que, coincidimos todos los jueces, era el que menor conectaba con un público joven, incluyéndonos a nosotros. Creo que en redes sociales va a tener un gran impacto y mucha gente se va a sentir identificada”. Roco de la Portilla

Kevin Brito Soriano, Product Marketing Mannager de Android México, destacó el trasfondo y el mensaje positivo, así como la historia con propósito, de los cinco finalistas. “Lo interesante son las historias detrás de las historias“, precisó.

Ellos son todos los finalistas de Telcel HistorIAs | Foto: Uno TV

¿Qué es Telcel HistorIAs?

Telcel HistorIAs, en alianza con Google Gemini y presentado por Android, fue la primera edición de un concurso de IA organizado por Telcel en México.

A través de este espacio, los jóvenes creadores de contenido pudieran demostrar que la tecnología no sustituirá a la creatividad, sino que la potenciará.

Cabe destacar que los participantes tuvieron hasta el pasado 15 de mayo para enviar sus proyectos y, finalmente, este 28 de mayo se anunció al ganador del concurso.

Tanto el ganador como el resto de finalistas fueron elegidos por su creatividad y narrativa, uso de la IA, dirección y ejecución, diseño visual, impacto y trascendencia.

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