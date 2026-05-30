Luna Azul y Microluna 2026: el fenómeno astronómico que sorprenderá este fin de semana

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El calendario astronómico de mayo cerrará con un fenómeno poco común, la Luna Azul, que podrá observarse este domingo 31 de mayo.

Además, de acuerdo con el sitio especializado Star Walk, también se tratará de una Microluna, ya que será la Luna llena más pequeña de 2026.

En Unotv.com te contamos qué significa este fenómeno, por qué recibe ese nombre y cómo podrá verse desde la Ciudad de México (CDMX) y otras partes del mundo.

¿Qué es la Luna Azul?

Se trata de un fenómeno astronómico que ocurre cuando en un mismo mes calendario aparecen dos lunas llenas.

En este caso, la primera ocurrió el 1 de mayo y la segunda podrá observarse el próximo 31 de mayo de 2026.

Aunque el nombre podría sugerirlo, la Luna no se verá de color azul. De acuerdo con Brenda Arias, especialista en comunicación de la ciencia del Instituto de Astronomía de la UNAM, el término es únicamente nominal y no significa que el satélite natural cambie de tonalidad.

Desde la década de 1940, el concepto de “Luna Azul” comenzó a utilizarse para referirse a la segunda luna llena en un mismo mes, un fenómeno que ocurre debido al ciclo lunar.

Por su parte, Star Walk explica que el origen del nombre podría remontarse a una expresión inglesa utilizada desde hace siglos, “once in a blue moon”, frase que hace referencia a algo poco común o raro.

Además, especialistas señalan que la Luna solo podría verse azul bajo condiciones atmosféricas muy específicas, como humo intenso o partículas volcánicas en el ambiente, algo que no está relacionado con este fenómeno astronómico.

En otro término, una Luna Azul calendárica (o mensual) simplemente significa que la Luna Azul está definida por el calendario y no por las estaciones, es la segunda Luna Llena dentro de un mismo mes.

Esto es posible porque el ciclo lunar dura alrededor de 29.5 días, un poco menos que la mayoría de los meses.

Por eso, si una Luna Llena ocurre al comienzo de un mes, queda tiempo suficiente para que aparezca otra cerca del final de ese mismo mes.

¿Qué es una Microluna?

Foto: AFP Photo / NASA

Es un fenómeno que ocurre cuando una Luna Llena coincide con el apogeo, es decir, el punto de la órbita lunar más alejado de la Tierra.

De acuerdo con el sitio especializado Time and Date, la Luna gira alrededor del planeta en una trayectoria elíptica, por lo que en algunos momentos se encuentra más cerca y en otros más lejos de nuestro planeta.

Cuando la Luna llena ocurre cerca del apogeo, el satélite natural puede verse ligeramente más pequeño y menos brillante de lo habitual. Por ello, este fenómeno también recibe nombres como “Miniluna” o “Luna de Apogeo”.

Como mencionamos, Star Walk explica que esta Luna llena será la más pequeña de 2026, ya que se verá aproximadamente 5.5% más pequeña y hasta 10.5% menos brillante que una Luna llena promedio.

Sin embargo, la diferencia será difícil de percibir a simple vista, por lo que muchas personas podrían no notar cambios importantes en el tamaño de la Luna durante la noche.

Un dato extra es que las Microlunas también pueden influir ligeramente en las mareas, generando variaciones menores, de aproximadamente 5 cm, menor que las mareas vivas regulares.

¿Dónde y a qué hora podrá verse la Luna Azul de mayo de 2026?

La Luna Azul podrá observarse en México durante la noche del próximo domingo 31 de mayo de 2026, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 08:45 GMT. Sin embargo, en territorio mexicano la mejor oportunidad para apreciarla será al anochecer, cuando la Luna aparezca sobre el horizonte.

En la CDMX, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 19:48 horas, por lo que especialistas recomiendan comenzar la observación poco después del atardecer.

Además de México, la Luna Azul también será visible en distintas partes del mundo como Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica.

Para disfrutar mejor del fenómeno astronómico, expertos sugieren buscar sitios con poca contaminación lumínica, como zonas montañosas o alejadas de grandes ciudades.

Después de la Luna Azul del 31 de mayo de 2026, la próxima será el 20 de mayo de 2027 y la siguiente ocurrirá el 31 de diciembre de 2028, adelantó Star Walk.

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