¿Cómo circular en moto o bicicleta durante una inundación? Cuatro recomendaciones

Rodar en inundación dañará el motor de tu moto, o tu bicicleta. Foto: Shutterstock

Cuando se trata de circular en dos ruedas durante lluvias fuertes e inundaciones, los especialistas aconsejan una cosa: No lo hagas. Sin embargo, como no siempre es posible quedarse en casa a resguardarse del agua, en Unotv.com te decimos qué hacer en una inundación cuando vas en moto o bicicleta.

Y es que, por razones obvias, no es lo mismo circular en coche durante una lluvia que hacerlo en motocicleta, como también son diferentes los riesgos a los que te enfrentas al transitar por una zona inundada. En otra ocasión ya te hablamos sobre cómo hacerlo en auto, puedes checarlo en este enlace.

¿Cómo circular en moto o bicicleta durante una inundación?

Como ya dijimos, lo ideal es no conducir tu bici o motocicleta cuando las calles están mojadas, y mucho menos cuando ya se registran inundaciones, pues además del riesgo de derrapar, o no alcanzar a frenar ante un obstáculo, el agua podría meterse y causar daños en el motor.

En el caso de las bicicletas, el agua oxida la cadena y los piñones, además de que podrías andar sin la cadena lubricada y no darte cuenta del desgaste acelerado.

Sin embargo, entre que hay veces que es forzoso desplazarnos a algún lado, o que también llegan a ser imprevisibles las lluvias, es mejor que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones para reducir al máximo los riesgos al rodar en humedad.

1. Revisa antes

En realidad, este primer punto debería ser el punto inicial de todo viaje y salida, sin importar en qué medio andes o incluso si vas a pie. Revisa siempre el pronóstico del clima para que sepas a qué podrías enfrentarte, pues, por ejemplo, llevar paraguas podría evitarte una gripe o catarro.

Incluso, este paso podría ayudarte también a mejorar tus traslados y hacerlos menos tediosos, pues te dará la posibilidad de buscar caminos alternos, ya sea para no exponerte al sol, o para evitar esas calles con baches.

2. Pon atención

Mientras que, una vez que ya estás rodando en tu bicicleta, en tu moto, o incluso un scooter eléctrico si es resistente al agua, presta siempre atención a tu alrededor y, sobre todo, a las calles, recuerda que el agua podría impedirte ver bien la superficie y encontrarte con cosas que no habías visto o que no debían estar ahí, como ramas o tubos.

Además, evita circular a través de agua profunda, ya que te impedirá ver alguna coladera abierta u hoyo en el pavimento y hacerte caer. También, los niveles altos podrían hacer que la humedad entre al motor.

3. No corras

En tercer lugar, está otro punto que siempre se repite al tratarse de las lluvias, y es que vayas a velocidad reducida para alcanzar a actuar ante algún obstáculo inesperado, además de reducir la formación de olas a tu paso, pues aparte de que podrías mojar a algún transeúnte, si la cortina se alza mucho te impedirá ver a tus costados.

También, la razón de no ir a alta velocidad radica en evitar el aquaplaning, fenómeno en el que el agua sobre el suelo hará perder la adherencia a tus ruedas y, por lo mismo, la tracción, con lo que además de reducir tu velocidad quedarás en control del vehículo.

Recuerda que al ir a baja velocidad las llantas alcanzarán a cortar el agua acumulada sobre el asfalto, mientras que a velocidad media ésta se acumulará al frente de los neumáticos y a velocidad alta no sólo se acumulará, sino que los elevará, quitándote toda tracción y control del movimiento.

¿Qué hacer si ya rodé mi moto o bicicleta por una inundación?

Por otra parte, como punto número cuatro, está el remedio tras el daño, pues si ya pasaste por una zona bajo el agua, hay algunas cosas que deberías hacer:

Moto

Si vas en tu motocicleta y ya saliste del agua rodándola, sobre todo cuando el agua llega casi al tanque de combustible, prácticamente ya la hiciste, pues superaste el riesgo de que se ahogara el motor. Pero tampoco cantes victoria, pues ahora tienes que revisar que las siguientes partes funcionen bien:

Batería: lo mejor sería llevarla a un taller a que la prueben

lo mejor sería llevarla a un taller a que la prueben Depósito de aceite: revisar que no tenga agua, o de plano cambiar el aceite

revisar que no tenga agua, o de plano cambiar el aceite Tubo de escape: también ver que no tenga agua, o desmontarlo para sacar el líquido

también ver que no tenga agua, o desmontarlo para sacar el líquido Carburador: de igual forma, deberás limpiarlo, o llevarlo al taller

de igual forma, deberás limpiarlo, o llevarlo al taller Filtro de aire: en este caso no hay de otra, tienes que cambiarlo y de inmediato

Estas comprobaciones, tienes que hacerlas antes de encender tu moto, si es que cuando se mojó estaba estacionada y apagada. Si circulabas en ella, checa que no se oigan ruidos extraños, no salga humo, no pierda potencia y no tengas problemas de arranque, pues de ser así tendrás que detenerte a revisar lo anterior.

Bicicleta

Mientras que en el caso de las bicicletas la situación es más sencilla, pues en realidad, aunque no es recomendable, podrías llegar así hasta tu casa, aunque ahí ya tendrás que tomar medidas para evitar afectaciones en el mecanismo.

En este caso, recomiendan lavar por completo la bicicleta con jabón neutro y agua, y después secarla con un trapo, engrasando después la cadena para asegurar que los siguientes viajes no significarán un desgaste innecesario de las partes metálicas.

Recuerda reponer el lubricante en las partes móviles que lo llevan, como la cadena, bielas, pedales, marchas y el poste del asiento. Si tienes partes eléctricas, como motor, velocímetro o GPS, cúbrelas bien para que no les entre el agua, o de plano desinstálalas.