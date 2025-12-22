GENERANDO AUDIO...

Una persona tendrá un límite de registros de 10 líneas telefónicas móviles a su nombre con la nueva regulación en México. Esto forma parte de los lineamientos aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que establecen que todas las líneas de telefonía celular deberán quedar registradas y vinculadas a una persona física o moral a partir del 9 de enero de 2026.

La medida aprobada por la CRT aplicará tanto para líneas nuevas como para las ya activas, incluidas las de prepago, que actualmente concentran la mayoría de los usuarios en el país. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2025.

“Los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil limitarán el número máximo de Líneas Telefónicas Móviles que pueden ser Vinculadas por personas físicas, permitiendo hasta diez Líneas Telefónicas Móviles”.

Este límite no aplica para las personas morales ni para las personas físicas con actividad empresarial. En este último caso, el Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil requerirá la constancia de situación fiscal, a fin de acreditar dicha circunstancia.

La regulación busca eliminar el anonimato en los chips y líneas móviles, una práctica que, de acuerdo con autoridades, ha facilitado la comisión de delitos como extorsiones y fraudes telefónicos.

El registro de líneas celulares será obligatorio. Foto: Getty Images

¿Podrían suspender tu línea telefónica por no hacer el registro?

Sí. Al no realizar la vinculación obligatoria, el usuario pierde el acceso al servicio, ya que las compañías telefónicas deberán cumplir con la regulación aprobada por la CRT y mantener identificadas todas las líneas activas en el país.

El objetivo del registro es combatir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos, los cuales suelen cometerse desde números sin registro. Con la aprobación de este esquema, cada número de celular tendrá un titular identificado.

Actualmente, esta identificación ya ocurre en líneas de pospago, pero ahora se extenderá también a las líneas de prepago, que son las más utilizadas en el país.

La intención es que las líneas no puedan utilizarse sin dejar rastro y que las autoridades cuenten con más herramientas para investigar delitos cometidos por vía telefónica, sin afectar el uso cotidiano del servicio.

¿Qué se requiere para registrar una línea en 2026?

El trámite se realizará directamente con la compañía telefónica. Los documentos que se solicitarán dependerán de si la línea está a nombre de una persona o de una empresa.

Para personas físicas:

Credencial para votar o pasaporte , en el caso de personas extranjeras

o , en el caso de personas extranjeras CURP

Para personas morales (empresas):

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Los datos quedarán resguardados por las compañías telefónicas, bajo las reglas de protección de datos personales vigentes.

Desde su entrada en vigor, cada usuario tendrá 120 días para registrar su número y vincularlo con su CURP, o con pasaporte en el caso de personas extranjeras.

La medida marcará el inicio de un nuevo esquema de identificación de usuarios móviles en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.