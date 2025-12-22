En invierno aumenta la contaminación del aire, expertos emiten recomendaciones

GENERANDO AUDIO...

La contaminación del aire se puede intensificar durante en invierno y puede poner en riesgo la salud, de acuerdo con el experto Jim Zhang del la Universidad de Duke, en Estados Unidos.

Zhang explicó que, en invierno, el aire cerca del suelo puede ser mucho más frío que el aire de la superficie, una condición conocida como inversión térmica, que puede impedir que los contaminantes se dispersen a niveles superiores de la atmósfera.

“Con ese techo más bajo, tienes menos volumen para diluir los contaminantes y menos espacio para que se dispersen y se condensen”. Jim Zhang del la Universidad de Duke

El expertó también agregó que la gente tiende a utilizar más energía en los meses más fríos, lo que conduce a un aumento de las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles.

Incluso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con el experto y destacó que la contaminación en el aire aumenta por el incremento de emisiones de contaminantes.

“Las fiestas decembrinas llegan acompañadas de fogatas, el uso de pirotecnia y un mayor flujo vehicular”. UNAM

La contaminación atmosférica contribuye a enfermedades no transmisibles como el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar crónica.

“Se trata de una combinación de muchos factores que pueden afectar el sistema respiratorio y cardiovascular”, afirmó Zhang para la Universidad de Duke.

Por su parte, la Asociación Americana del Corazón también destacó que la contaminación no sólo se centra en exteriores, también en interiores.

Según la Asociación, una mala calidad del aire interior puede provocar síntomas a corto plazo como:

Dolor de cabeza.

Irritación en ojos, nariz y garganta.

Tos y dificultad o dolor al respirar.

Bronquitis e irritación de la piel.

La exposición prolongada o intensa puede causar efectos graves, entre ellos:

Daños al sistema nervioso central.

Enfermedades respiratorias como asma o enfisema.

Cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Afectaciones en órganos como la sangre, el bazo, el hígado y el sistema reproductivo.

Cómo protegerte de la contaminación del aire interior en invierno

Para reducir los riesgos asociados a la contaminación del aire en casa durante el invierno, Zhang recomendó los purificadores de aire en interiores.

Mientras que la Asociación Americana del Corazón sumó otros consejos como:

Abrir las ventanas cinco minutos al día, pero debe evitarse en días con altos niveles de contaminación exterior

Evitar el uso de aceites esenciales y difusores

Evitar las estufas y chimeneas de leña

Ventilar la cocina al cocinar

Limpiar el polvo con regularidad

Controlar la humedad para prevenir moho

