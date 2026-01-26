CDMX inicia semana con frío matutino y posible lluvia este lunes 26 de enero

| 03:00 | Redacción | Uno TV
Podría llover en CDMX este lunes 26 de enero; frío seguirá. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 26 de enero el clima continuará frío y con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y con posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este lunes 26 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades podrían registrarse lluvias aisladas.

De igual forma, para este lunes 26 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar varias capas de ropa: térmica, transpirable e impermeables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Se incendia Cine Tlatelolco; no se reportaron lesionados

Ciudad de México

Se incendia Cine Tlatelolco; no se reportaron lesionados

Este lunes no circulan vehículos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6

Ciudad de México

Este lunes no circulan vehículos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Ciudad de México

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación par, en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación par, en CDMX y Edomex

Etiquetas: