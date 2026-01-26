Se incendia Cine Tlatelolco; no se reportaron lesionados

GENERANDO AUDIO...

Incendio en el cine Tlatelolco. Foto: Cuartoscuro

Alrededor de las 21 horas de este domingo, elementos del H. cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México sofocaron un incendio en la Colonia Nonoalco Tlatelolco, en el interior de un cine abandonado.

Como lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los Bomberos asistieron al lugar, sofocando el incendio y realizando el enfriamiento del lugar. Asimismo, aseguraron que no hubo reporte de personas lesionadas.

A su vez, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, compartió algunos videos del siniestro a través de cuenta X y de las maniobras que realizó el H. cuerpo de Bomberos.

Por su parte, algunos vecinos en redes sociales mencionaron que ya no quieren que el cine siga ahí al ser un edificio de riesgo.

Cine Tlatelolco lleva más de 20 años sin operar

El Cine Tlatelolco no opera desde el 2001, cuando dejó de proyectar películas. A pesar de intentos de restauración en el lugar, el edificio ha permanecido sin actividad desde entonces.