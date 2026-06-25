Pronostican lluvias fuertes y posible granizo en CDMX este jueves

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CDMX y Edomex esperan lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este jueves 25 de junio un ambiente cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado y condiciones para lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente nublado a medio nublado y presencia de bruma. Conforme avance el día aumentará la nubosidad, favoreciendo precipitaciones principalmente en la Ciudad de México y en las zonas centro y oeste del Estado de México.

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían presentarse junto con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 19 y 21 °C.

El viento será variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo ante la probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde y noche.