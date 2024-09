Huracán Helene en vivo: trayectoria en tiempo real, estados afectados y últimas noticias

Piden mantenerse en resguardo

Tanto el Gobierno federal como el estatal, exhortan a la población de la península de Yucatán a mantenerse en resguardo ante el arribo de Helene.

No se descarta que Helene pueda impactar sobre el norte de Quintana Roo, muy cerca de Cozumel y Cancún, y que su circulación mantendrá el pronóstico de lluvias en Quintana Roo y Yucatán, y muy fuertes en Campeche.

Ante ese panorama es apremiante que la ciudadanía aplique las siguientes recomendaciones:

• Evacuar las zonas y construcciones de riesgo

• Acudir al refugio temporal si la vivienda no es segura y/o es de material ligero o vulnerable

• Suspender actividades de navegación marítima, recreativas y costeras

• Evitar el tránsito vehicular por carreteras y autopistas

• Mantenerse en resguardo

• Cerrar puertas y ventanas y alejarse de los cristales

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir indicaciones de autoridades locales de protección civil.

• Desconectar todos tus aparatos, así como el interruptor de energía

• Cerrar las llaves de gas y agua

• Utilizar lámparas de pilas, no usar velas o veladoras

• Tener a la mano artículos de emergencia (víveres, agua, radio, lámpara, pilas, medicinas, etc.)