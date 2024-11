“El camino al Mictlán es una lección para la vida”: Rolando Ávila

Rolando Ávila, director de cine. | Foto: Rolando Ávila / Bing / IA Bing.

El Mictlán es el lugar donde las almas encuentran su destino final, el descanso eterno. Es el sitio donde lo hombres y mujeres que morían de forma natural trascendían su humanidad y se fundían con el todo. Sin embargo, Rolando Ávila, director de cine y creador del documental sobre el Día de Muertos en México, “Amar hasta a la muerte”, asegura que la historia del Mictlán y sus nueve regiones no sólo habla de la muerte, sino que también es una lección para la vida.

Y es que, expertos en el tema como el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, señalan que de acuerdo con la cosmovisión mexica, el largo camino que los muertos debían recorrer al Mictlán era un viaje de cuatro años en el que debían transitar por nueve regiones en las que debían superar distintas pruebas, hasta hacerse merecedores del sueño mortal.

“El mundo, la vida es así. Te vas topando siempre con gente. Llegas con alguien que tiene un puesto arriba y, ese ya te pone trabas, y te quiere hacer sentir menos, y lo tienes que ‘vencer’. Y no se trata de matarlo, si no de vencerlo de una forma u otra. Y vas creciendo creciendo, creciendo”, dijo Avila en entrevista con Unotv.com.

En el documental dirigido por Rolando, “Amar hasta a la muerte”, es posible ver una breve animación que cuenta e ilustra el camino que deben atravesar los muertos hacia el Mictlán. En ella, se narra desde la dulce espera de un perro quien será el que acompañe al alma del difunto, hasta las difíciles pruebas de las montañas chocantes y las flechas envenenadas.

Esto para el director de cine el camino hacia el Mictlán es una metáfora de lo que también es la vida:

“Si lo hablas metafóricamente siempre hay flechas envenenadas, y siempre hay espinas, y siempre hay esto, y siempre hay que subir una montaña que además está hecha de no sé qué material que te mata, o sea, entonces siento que eran muy sabios los antiguos, y qué sabiduría. No sé cómo era la vida antes, pero lo que sí sé es que en estos tiempos así es”.

Rolando basa su opinión en que la historia del camino que deben recorrer los muertos para llegar a ser uno sólo con el universo es una historia sobre cómo las personas deben ser dignas.

“Este camino del Mictlán, ve todas las pruebas que tienen que pasar, está cañón […]. Creo que el mensaje está padre. Desde, si no fuiste bueno con los perros, ya valiste, y eso el inicio. O sea, habla mucho de ser digno. Sí, creo mucho en la meritocracia, en ser digno, en alcanzar, en esforzarte mucho por alcanzar lo que quieres”. Rolando Ávila, director de cine y escritor

“Y así como hay mucha gente que no fue buena con los perros y ni siquiera alcanza a llegar a eso y prefiere rendirse desde antes, así también es [la vida]. Hay mucha gente que no se complica, y al primer no, pues no y ya. Y sin criticar a nadie, porque al final del día eso es lo que te hace auténtico o único. Igual que con los que entraron a Mictlán, aunque las pruebas eran las mismas para todos, seguramente no todos las resuelven o las resuelven igual. Y esa parte me parece increíble”, agregó el también escritor.

“Están hablando de la vida real, no es una fantasía. Y qué tal si de veras cuando nos morimos vamos para allá. O sea, no sabemos porque nadie sabe que sigue”. Rolando Ávila, director de cine y escritor

No obstante, el productor audiovisual indicó que “lo padre es que vas recorriendo el camino y venciendo obstáculos”.

“Amar hasta a la muerte”, ¿de qué habla el documental sobre el Día de Muertos?

El documental “Amar hasta a la muerte” es un gran documental que habla, según se creador, sobre todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, de cómo lo celebramos los mexicanos y de dónde nace esta tradición y cuyo origen se remite al Mictlán.

Aquí puedes ver el documental completo:

De acuerdo con Ávila, este documental busca mostrar cómo se celebra el Día de Muertos en los distintos lugares de México.

“No es cierto que celebramos todos de la misma forma. Parece y en lo general, sí, y creo que lo principal es que todos esperamos a nuestros muertos a que vengan y eso sí es el común en todo el país, pero de ahí se derivan ya muchas cosas”. Rolando Ávila, director de cine y escritor

Por ejemplo, el director de cine asegura que en la región de Pomuch en el estado de Campeche, “sacan a sus muertos de las tumbas, los sacan de verdad y se ponen a limpiar sus huesitos y los días que dura esta celebración los tienen ahí. Es un ritual que no es morboso, ni es este del terror, ellos lo ven de una forma respetuosa”.

“Creo que el documental se trata básicamente de eso de las historias que tenemos como mexicanos con nuestros muertos y como realmente en esas fechas de alguna forma nos hace sentir bien pensando que que aquí andan y que nos ven y que de alguna forma eso nos hace pensar que tenemos que disfrutar nuestra vida y ser mejores”, indicó Ávila.