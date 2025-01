La compositora mexicana, Gabriela Ortiz, triunfa en Nueva York

GENERANDO AUDIO...

Gabriela Ortiz. | Foto: AFP.

La compositora mexicana Gabriela Ortiz se encuentra triunfando en el Carnegie Hall de Nueva York como invitada especial esta temporada, debido a que la centenaria institución ha hecho una apuesta por atraer nuevos talentos de todo el mundo para captar nuevos públicos.

Ortiz es considerada como una de los “compositores más talentosos del mundo” por el director de la Filarmónica de Los Ángeles, el venezolano Gustavo Dudamel; y como parte de su estancia en Nueva York, este sábado estrenó su nueva pieza, títulada: “Liquid City”.

Ortiz inauguró su colaboración con el Carnegie en octubre con un concierto para cuerda con la violinista Alisa Weilerstein, que inauguró el programa Celebrating Latin Culture in the US, y otro con la también violinista María Dueñas, la joven prodigio española, con la que ha colaborado en varias ocasiones.

El reto de ser una mujer mexicana compositora

Para alguien que no vive en Estados Unidos, que es mujer y mexicana, “esta residencia ha supuesto un reconocimiento a un gran esfuerzo, porque no ha sido fácil abrir puertas a nivel internacional”, dijo la compositora mexicana a la agencia de noticias AFP.

Sobre su paso por la “Gran Manzana”, Ortiz aseguró que “las orquestas en Estados Unidos son mucho más incluyentes”. No obstante, dijo que “espera que lo sigan siendo en el nuevo contexto político con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca“.

“La música va mucho más allá (de la política). Es un lenguaje universal que tiene un contexto cultural que la hace diversa. Beethoven me pertenece tanto a mí como a un alemán”, ilustró.

Y es que, la también profesora ha hecho su formación en las mejores academias europeas a golpe de becas.

“Hablar de una sola escuela hoy en día es imposible. El siglo XXI se define por una diversidad de lenguajes”, agregó.

Gabriela Ortiz y sus composiciones con “carga política”

La compositora mexicana Gabriela Ortiz se ha distinguido por sus composiciones llenas de “carga política”, tal como ella misma lo expresó:

“Mi música tiene una carga política muy fuerte y me interesa hablar del cambio climático, el feminismo, la migración, el racismo, la globalización y de lo que pasa en el mundo”.

Incluso, la mexicana de 60 años ha compuesto un ballet sobre la violencia contra las mujeres en México o una pieza inspirada en un líder revolucionario africano.

Ortiz ha emergido como una voz prominente del cambio en la música clásica, “un campo centrado durante demasiado tiempo en los maestros europeos”, escribió de ella el diario The New York Times el año pasado.