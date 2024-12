La primera Navidad se realizó el 25 de diciembre de 1519. Foto: Shutterstock

La Navidad es una de las festividades más importantes a nivel mundial, México no es la excepción, y este 2024 cumple 505 años de celebrarse en el país.

La Navidad en México tiene una relevancia cultural por tres motivos: tradición histórica; convicción religiosa, aun cuando se trata de una conmemoración de creyentes y no creyentes; y un anhelo de vivir en paz, con justicia y en un ambiente de reconciliación, considera el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Jorge Eugenio Traslosheros Hernández.

¿Cuándo se festejó la primera Navidad en México?

El especialista en Hispanoamérica virreinal estima que el primer evento conmemorativo se realizó el 25 de diciembre de 1519. “Con toda seguridad esa Navidad se celebró en Tlaxcala, no es una cuestión de testimonios, sino de lógica histórica”.

TE PUEDE INTERESAR: Rituales para 24 de diciembre que puedes hacer en casa

“Es decir, Hernán Cortés llega en Semana Santa de 1519; se puede decir que en diciembre de aquel año se celebró la primera Navidad en México”, destaca en entrevista con motivo de este festejo.



En tanto, según información de la obra “Aspectos de las fiestas navideñas en México”, publicado por el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades y el otrora Centro de Investigación y Servicios Museológicos de la UNAM (1981), se expone.



Al inicio de la vida colonial los testimonios históricos registran que la primera Navidad en territorio mexicano, con carácter estrictamente religioso, la realizaron los primeros “conquistadores” al celebrar una misa conmemorativa el 25 de diciembre de 1519; hace 505 años.



El también investigador sobre libertad religiosa y Estado laico explica que la cultura mexicana inició en los siglos XVI-XVII, o sea en este gran mestizaje cultural biológico que se da en donde la impronta indocristiana con la tradición medieval se van a amalgamar para dar cuenta de una nueva cultura.

TE PUEDE INTERESAR: 5 canciones de Navidad para amenizar la cena

“Y los principales elementos de nuestra tradición cultural que llamamos Navidad surgen ahí, en la interpretación que hacen los indígenas de ésta. La impronta Franciscana es la creadora de cómo conocemos la Navidad: la colocación de un nacimiento, Belén, Jesús, toda esa simbología alrededor”, describe.

Navidad, una fiesta de creyentes y no creyentes

El también doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Tulane, Estados Unidos, indica: podemos verla a partir de un punto de vista religioso porque esencialmente es una fiesta con ese carácter, pero también es una celebración que se ha vuelto propia de creyentes y no creyente



“Independientemente de que se crea o no, es la convergencia de esos tres factores (tradición histórica, convicción religiosa y el anhelo de vivir en paz, con justicia y reconciliación), lo que le da tanta fuerza a la Navidad. Ahora, en un país tan tremendamente dolido, y en una crisis tan profunda de humanidad, la Navidad tiene un significado más fuerte aun”, señala.

Sobre la idea de considerarla como una celebración externa, es decir, proveniente de tradiciones de otras culturas y alejada de lo mexicano, el también maestro en Historia por El Colegio de Michoacán, responde:



“Es que no viene de otro lado. Decir que su origen es externo sería tanto como considerar que todavía nuestra identidad sigue siendo la prehispánica. Y eso es totalmente falso. Nosotros no practicamos una cultura prehispánica, pero ni cercanamente: ¿dónde están sacrificios humanos?, ¿dónde están los regímenes de esclavitud?, ¿dónde están las guerras?”.



No tiene ningún sustento histórico. “Como ideología política a lo mejor les funciona a algunos políticos, pero históricamente eso no tiene ni pies ni cabeza, somos producto de una síntesis cultural que amalgama en el barroco mexica, el barroco virreinal y de ahí se ha ido enriqueciendo con otras tradiciones culturales”. Es recomendable, sugiere, lectura de “La Navidad en las montañas”, de Ignacio Manuel Altamirano (1871).